O româncă are de plătit 1.500 de euro factura la telefon: "Am fost timp de câteva ore la Dunăre"

Unii români se trezesc că primesc facturi uriașe pentru serviciile de telefonie mobilă, iar cauzele frecvente au legătură cu neatenția acestora.

Câteodată sunt depășite limitele de consum incluse în abonament sau serviciile de date mobile sunt utilizate intensiv pentru streaming video sau pentru descărcarea de fișiere mari, caz în care furnizorul poate percepe taxe suplimentare.

Dacă un utilizator călătorește în străinătate și utilizează serviciile de roaming internațional, poate primi facturi mari din cauza tarifelor ridicate aplicate pentru apelurile, mesajele sau datele mobile utilizate în afara României.

Tarifele de roaming internațional pot varia foarte mult de la un furnizor de servicii la altul și pot genera costuri neașteptate pentru utilizatorii care nu sunt conștienți de aceste tarife sau nu și-au setat limitele de consum în roaming.

"Am primit o factură de aproape 1.500 de euro"

Uneori românii ajung în astfel de situații când se apropie de graniță, chiar dacă nu ies din țară.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online.

"Spuneți-mi, vă rog, ce pot face în situația în care am primit o factură de aproape 1.500 de euro pentru că am efectuat apeluri și am utilizat date mobile în rețeaua Telekom? Menționez faptul ca am fost timp de câteva ore la Dunăre, nu mi-a venit nicio notificare și nici nu a apărut în dreptul semnalului vreun semn care să arate că semnalul este din Serbia", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Am pățit același lucru"

În comentarii, unii membri ai grupului au relatat situații asemănătoare, iar alții i-au dat sfaturi.

"Trebuia dezactivat roaming-ul atât din cartelă, cât și din telefon! Am avut aceeași situație! Telekom avea înainte o limită de cost suplimentar! Vorbiți cu cei de la telekom, eu am plătit numai acea limită, 50 de euro!"

"La 50 euro sunt obligați să te sune pentru a lăsa deschisă conexiunea. 1500 e aberant!"

"Eu când am vizitat Cazanele Dunării cel care ne-a plimbat cu barca ne-a atras atenția să nu folosim telefonul mobil că s-ar putea să ne taxeze la convorbiri, că sunt zone unde te taxează sârbii ca la roaming, doar poze am făcut."

"Și pe noi ne-a avertizat domnul care ne-a plimbat cu barca pe Dunăre să nu folosim telefonul mobil pentru că taxează sârbii. E posibil de aici să aveți probleme."

"Au verificat și mi-au recalculat factura"

"Faceți reclamație. Am pățit același lucru și în urma sesizării au verificat și mi-au recalculat factura."

"Aceeași situație am pățit cu Orange în anul 2018, tot la cazane. Era vorba despre 100 euro la noi. Am solicitat stornarea facturii pentru că nu ne-au notificat prin mesaj că nu ne mai aflăm sub incidența operatorului nostru de telefonie, deși noi nu părăsisem țara în niciun moment. În cazul nostru așa s-a rezolvat."

"Reclamație, spuneți să nu ați părăsit niciodată teritoriul României, deci e problema lor că după 5-10 euro nu au oprit datele."

"Așa a pățit și ginerele meu pe Croația, tot cu Telekomul, i-au umflat factura de 1500 euro!"

"În primul rând, este important să verificați contractul dvs. cu operatorul de telefonie mobilă pentru a vedea care sunt termenii și condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în străinătate. De obicei, operatorii de telefonie mobilă trebuie să furnizeze informații clare și transparente cu privire la tarifele aplicabile serviciilor de roaming.

În cazul în care credeți că factură pe care ați primit-o este nejustificată, vă recomand să contactați operatorul de telefonie mobilă și să discutați cu un reprezentant al companiei. În timpul discuției, puteți solicită informații detaliate cu privire la apelurile și datele mobile care au fost utilizate în roaming și puteți solicită o justificare clară a facturii.

De asemenea, puteți solicita operatorului de telefonie mobilă să vă ofere soluții alternative, cum ar fi reducerea facturii sau stabilirea unui plan de plată în rate.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul oferit de operatorul de telefonie mobilă, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru a solicită ajutor și informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. că utilizator de servicii de telefonie mobilă.

În orice caz, este important să acționați prompt și să vă informați cu privire la drepturile dvs. pentru a putea lua măsurile necesare și a proteja interesele dvs. că utilizator de servicii de telefonie mobilă."