La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor

Cu toate că Transelectrica a majorat tariful pentru achiziția serviciilor de sistem de la 1 septembrie 2025, ceea ce a plusat tariful de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh, de la liberalizarea pieței de energie, furnizorii s-au văzut nevoiți să adapteze tarifele la piață pentru a rămâne competitivi și pentru a nu pierde enorm din baza de clienți către competitorii care au reușit să-și ieftinească serviciile față de cifrele anunțate în iulie.

Tarifele reglementate pentru servicii de sistem, aplicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, a presupus, cel puțin în teorie, o creștere a tarifului de bază de circa 0,57 bani/kWh, potrivit unor informații transmise la vremea respectivă de autorități. Potrivit calculelor făcute în septembrie de Economedia, în funcție de consum, facturile s-au mărit cu 0,5, până la 1 leu lunar doar din această modificare legislativă.

Cu toate acestea, companiile de furnizare a energiei au dat semnificativ înapoi față de avântul pe care îl anunțaseră în luna iulie, în momentul liberalizării. Iar un exemplu grăitor sunt tarifele practicate în prezent de Electrica Furnizare. Dacă înainte de luna iulie compania anunța un tarif de 1,57 lei/kWh, de pe 23 octombrie, furnizorul a anunțat o nouă ofertă de preț pentru electricitate, valabilă până la 30 iunie 2026, și anume de un preț de energie electrică activă de 0,64435 lei/kWh fără TVA. Anterior, în vară, a avansat un preț de energie electrică activă de 0,79236 lei/kWh fără TVA.

Hidroelectrica este în continuare lider de piață în materie de prețuri, întrucât a și debutat pe piața liberalizată cu tarife mult mai reduse, între 1,03 și 1,12 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. În prezent, compania practică un preț mediu între valorile din iulie, de 1,07 lei/kWh. Potrivit lui Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, „prețul nostru este unul corect, un preț pe care consumatorii îl pot plăti într-o piață a energiei extrem de volatilă, cred că este un semnal pe care și ceilalți jucători din piață ar trebuie să-l dea. Sunt chestiuni de ordin sistemic care se pot rezolva doar cu investiții, dar sunt și chestiuni care țin de modelul de business, care pot duce foarte rapid la scăderea prețului, și eu cred că integrarea pe verticală a companiilor din energie este soluția pentru ca la consumatorul final să ajungă același preț care este și la Hidroelectrica”, a declarat șeful Hidroelectrica, întrebat de jurnaliștii Economica.net despre prețul de furnizare la casnici.

Acesta nu a putut garanta că prețul de astăzi urmează să fie menținut neclintit pe termen lung, în condițiile în care seceta obligă compania să facă achiziții de energie din piață la prețuri mai mari decât cele cu care le vinde clienților casnici, potrivit sursei citate. Cu toate acestea, Badea a explicat că piața de energie pe foarte multe intervale orare are prețuri extrem de competitive și Hidroelectrica beneficiază din plin de aceste prețuri, în special în intervalele orare în care solarul produce extrem de ieftin, și câteodată și la prețuri negative. „Cred că și ceilalți jucători pot să facă același lucru – să cumpere energie ieftină și să dea un preț corect consumatorilor”, a completat Badea.

Un alt exemplu de furnizor care a scăzut prețurile față de oferta din iulie este PPC Energie, care a pornit de la 1,57 lei/kWh și a coborât tarifele la 1,30 lei/kWh în prezent, în timp ce Premier Energy a anunțat la liberalizare un tarif de 1,54 lei/kWh și acum are oferte la 1,32 lei/kWh.

Totodată, companii precum E.ON Energie sau Engie, cu o cotă de piață mai mică, s-au aliniat prețului pieței și oferă la rândul lor tarife cuprinse între 1,33 și 1,35 lei/kWh consumatorilor.

România are încă prețuri ridicate la energie electrică. Ce plan are Ministerul Energiei pentru a uniformiza ofertele concurențiale ale actorilor locali anul viitor

Puse în raport cu veniturile românilor, chiar dacă piața liberă a mai nivelat tarifele odată cu liberalizarea din iulie, facturile la energie sunt încă deosebit de ridicate la noi în țară. Potrivit unor declarații făcute de Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate desfășurat săptămâna trecută, în medie, „în ultimii cinci ani, prețurile noastre s-au dublat sau mai mult decât atât, în România, în Bulgaria, în Grecia, în Moldova și așa mai departe. Și în acel moment dacă vorbim de energie, vorbim de 10% din orice produs din Uniunea Europeană, față de acum 6 ani când energia însemna doar 2%, parte din costul final al oricărui produs pe care îl avem în Uniunea Europeană.

Deci de 5 ori mai mult în doar șase ani. Și din această perspectivă, dacă ne uităm la venitul mediu din România și la prețuri, avem o statistică foarte clară care arată că țara noastră, în raport cu veniturile populației, plătește cel mai mare preț. Efectul este acesta, nu îmi place, dar este o dificultate pentru noi, o provocare pentru noi toți, pentru Guvern, pentru societatea civilă, pentru specialiști, pentru mediul academic, pentru liderii noștri cei mai importanți din sectorul privat, dar și o ocazie ca ei să lucreze împreună pentru a găsi o soluție cum să scadă prețurile’, a spus Bogdan Ivan, la cea de-a 14-a ediție a evenimentului ‘Aspen – GMF Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen din România.

Ministrul a declarat că Executivul are un plan de reducere a prețului pe kWh, în condițiile în care numai „52% din preţul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuţie, furnizare, certificate verzi şi aşa mai departe. Avem această strategie foarte clară de a reduce preţul de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat, când am ajuns la Ministerul Energiei, de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu. Iar astăzi avem deja 4 furnizori care şi-au optimizat activitatea şi au reuşit să scadă şi să aibă oferte sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

