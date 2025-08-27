Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan

Ministerul Finanțelor scoate mai mulți bani din buzunarele românilor, pe facturile la energia electrică emise pentru luna iulie, grație unei prevederi din Codul Financiar. Deși mulți români s-au plâns că astfel sunt nedreptățiți, explicația dată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost: "aceasta este legea în momentul de față".

Furnizorii de electricitate au emis, în luna august, facturile aferente lunii iulie, pentru consumatorii români, cu un TVA mai mare, de 21%, în loc de 19%. Mulți oameni au sesizat și au apreciat că este o nedreptate, dat fiind că majorarea TVA a intrat în vigoare de la 1 august. Deși este nedrept, statul are acoperirea legală, în Codul Fiscal, atunci când bagă mâna în buzunarul românului ca să scoată mai mulți bani, scrie B1TV.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a confirmat pentru sursa citată că această problemă ține de fiscalitate.

„E o chestiune de fiscalitate, iar ministrul Finanțelor a explicat foarte clar acest lucru. TVA se aplică în momentul în care se emit facturile, fie că vorbim despre energie electrică, utilități, telefonie mobilă sau de orice altceva. Iar acel TVA nu rămâne la companie, ci ajunge la bugetul de stat. Acea diferență de TVA ajunge la bugetul de stat”, a explicat Ivan.

„Aceasta este legea în momentul de față. Când facturezi, facturezi la nivelul de taxare existent la momentul respectiv”, a mai spus ministrul Energiei.

Aplicarea TVA majorat pentru facturile emise pentru consumul anterior creșterii taxei este reglementată prin lege. Statul încasează banii, defavorizându-i pe consumatorii finali care plătesc mai mult și care sunt afectați deja de majorările de tarife la energia electrică.

Problema trebuie lămurită de Ministerul Finanțelor, a afirmat Ivan. Reprezentanții instituției trebuie să explice dacă există mecanisme prin care românii să primească cota de TVA ce le-a fost calculată în plus.

