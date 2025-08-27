Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:38
369 citiri
Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, ministrul Energiei - FOTO Facebook Bogdan Ivan

Ministerul Finanțelor scoate mai mulți bani din buzunarele românilor, pe facturile la energia electrică emise pentru luna iulie, grație unei prevederi din Codul Financiar. Deși mulți români s-au plâns că astfel sunt nedreptățiți, explicația dată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost: "aceasta este legea în momentul de față".

Furnizorii de electricitate au emis, în luna august, facturile aferente lunii iulie, pentru consumatorii români, cu un TVA mai mare, de 21%, în loc de 19%. Mulți oameni au sesizat și au apreciat că este o nedreptate, dat fiind că majorarea TVA a intrat în vigoare de la 1 august. Deși este nedrept, statul are acoperirea legală, în Codul Fiscal, atunci când bagă mâna în buzunarul românului ca să scoată mai mulți bani, scrie B1TV.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a confirmat pentru sursa citată că această problemă ține de fiscalitate.

„E o chestiune de fiscalitate, iar ministrul Finanțelor a explicat foarte clar acest lucru. TVA se aplică în momentul în care se emit facturile, fie că vorbim despre energie electrică, utilități, telefonie mobilă sau de orice altceva. Iar acel TVA nu rămâne la companie, ci ajunge la bugetul de stat. Acea diferență de TVA ajunge la bugetul de stat”, a explicat Ivan.

„Aceasta este legea în momentul de față. Când facturezi, facturezi la nivelul de taxare existent la momentul respectiv”, a mai spus ministrul Energiei.

Aplicarea TVA majorat pentru facturile emise pentru consumul anterior creșterii taxei este reglementată prin lege. Statul încasează banii, defavorizându-i pe consumatorii finali care plătesc mai mult și care sunt afectați deja de majorările de tarife la energia electrică.

Problema trebuie lămurită de Ministerul Finanțelor, a afirmat Ivan. Reprezentanții instituției trebuie să explice dacă există mecanisme prin care românii să primească cota de TVA ce le-a fost calculată în plus.

Continuă scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. "Este o problemă de securitate națională"
Continuă scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. "Este o problemă de securitate națională"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a intervenit în scandalul facturilor la energie. El a anunțat că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut să verifice toți furnizorii,...
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul lunii august. Din cauza numărului...
#facturi energie electrica, #TVA marit, #Ministerul Finantelor, #bogdan ivan ministrul energiei , #factura energie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
a1.ro
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o noua scena de dragoste dintre Ella si Teo: "Permite-mi sa fac o cruce"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție
  2. Cum se completează cererea pentru tichetele de energie. Tutorial video realizat de Ministerul Muncii VIDEO
  3. Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
  4. Meta intră în jocul politic: susținerea candidaților ce se opun reglementărilor stricte în domeniul inteligenței artificiale
  5. Românii au dat peste cap înscrierile la selecţia pentru conducerea companiilor de stat cu mii de aplicații. „Volumul foarte mare depăşeşte resursa umană disponibilă”
  6. BCE, schimbare majoră de optică legată de lansarea euro digital
  7. Pixel 10 vine cu baterie „supravegheată”: Google impune limitarea automată a încărcării
  8. „Oamenii vor închide tot și vor pune mai multe haine pe ei”. Un fost director RADET avertizează că toate costurile vor sări în aer la iarnă, inclusiv întreținerea
  9. Lui Trump i-a ieșit planul: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca el să facă același lucru
  10. Ministrul Energiei dă exemplul unor țări mari din UE care au prețuri mai mici la energie decât România. În același timp, sugerează că la noi problema ar fi la furnizori