Ministrul Energiei estimează că facturile la energia electrică pentru români vor fi mai mari cu valori cuprinse între 10% și 22%

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează o majorare a facturilor plătite de consumatorii casnici pentru energia electrică, în perioada următoare, cu valori cuprinse între 10% și 22%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Acesta spune că, în condițiile menținerii plafonării prețului la gazele naturale, facturile consumatorior casnici pentru această utilitate ar trebui să fie la nivelul anului trecut.

”Pe partea de energie electrică, există, în momentul de față, o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverși furnizori se plasează pe această platformă, a Autorității Naționale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de față, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori și consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin și prețuri în contract. Și ca atare, da, discutăm de o creștere a prețurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul Energiei într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Ads

Acesta a explicat că, având în vedere prețurile care diferă de la un furnizor la altul și aceste oferte publicate de ANRE, estimează majorări de facturi „undeva între 10 și 20-22%”, după cum arată în momentul de față, evoluțiile pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

În ceea ce privește facturile pentru consumatorii casnici la gaze naturale, ministrul Energiei amintește că prețul la gaz este în continuare plafonat, arătând că facturile nu ar trebui să fie mai mari decât anul trecut, în condițiile aceluiași nivel al consumului.

”Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, adică ceea ce suntem fiecare dintre noi, trebuie să spunem că pentru gaze naturale, în momentul de față, avem o legislație care stabilește ca până în 31 martie 2027, există un preț administrativ care, la gazul natural produs în România, este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că prețul final ar trebui să fie similar cu ce am avut și anul trecut. Adică, în mod normal, facturile n-ar trebui să fie mai mari, ținând seama că prețul administrativ este mai mic decât prețul plafonat care aveam anul trecut”, explică Dumitru Chisăliță.

Ads