Termocentrala de la Mintia, oprită în 2021 după o jumătate de secol de funcționare pe cărbune, revine în sistemul energetic național ca centrală pe gaze naturale, cu o investiție de aproximativ 1,2 miliarde de euro, realizată de Mass Global Energy Rom, companie cu capital irakian.

Prima turbină cu gaz, cu o capacitate instalată de 575 MW, a fost sincronizată pentru prima dată cu Sistemul Electroenergetic Național pe 15 octombrie 2026, iar în a doua jumătate a lunii noiembrie a intrat în producție comercială. Cea de-a doua turbină, de aceeași capacitate, urmează să intre în teste la jumătatea lunii decembrie, astfel încât până la finalul anului 2026 Mintia să poată livra peste 1.000 MW în sistem. După finalizarea ciclului combinat, capacitatea totală a centralei va ajunge la aproximativ 1.700 MW, ceea ce ar face din Mintia cea mai mare unitate de producție pe gaze din Europa.

Revenirea are loc într-un moment când problema sistemului energetic românesc nu este lipsa producției în general, ci distribuția ei inegală pe parcursul zilei. La prânz, producția din surse solare și hidro este ridicată, iar România exportă energie ieftină; seara, când fotovoltaicele nu mai produc și consumul crește, țara importă energie scumpă din statele vecine.

În perioada în care Reactorul 2 de la Cernavodă a fost indisponibil, importurile nete au ajuns până la 3.200 MW în vârfurile de consum de seară, iar după reconectarea reactorului, care furnizează aproximativ 700 MW în bandă, importul net nu a mai depășit 1.300 MW în intervalele de vârf.

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Analistul economic Adrian Negrescu explică pentru Ziare.com că această asimetrie dintre zi și seară este miza reală a intrării Mintia în producție, iar centrala pe gaz este relevantă tocmai pentru că poate produce exact atunci când sistemul are nevoie, indiferent de vreme.

„Mintia este cea mai importantă veste din energia românească din ultimii ani, dar nu ne va face, singură, independenți de piețele externe. Va reduce însă mult dependența de importuri, mai ales în orele în care ne doare cel mai tare. Problema României nu e lipsa de energie în general, ci lipsa ei în anumite ore. La prânz producem mult, din solar și hidro, și exportăm energie ieftină. Seara, când se oprește soarele și consumul crește, cumpărăm energie scumpă din Ungaria și Bulgaria. (…) Aici devine Mintia decisivă. O centrală pe gaz poate produce exact când avem nevoie, inclusiv seara și noaptea, indiferent de vreme. Cei peste 1.000 MW care pot intra în sistem până la final de an acoperă aproape jumătate din deficitul de seară”, a declarat Adrian Negrescu.

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Capacitatea de 1.000 MW disponibilă până la finalul anului 2026 este semnificativă, dar nu echivalează cu independența energetică. Pentru ca Mintia să funcționeze la întreaga sa capacitate de 1.700 MW, este nevoie de punerea în funcțiune a turbinei pe abur și a cazanului, elemente care nu au fost încă livrate, ceea ce înseamnă că funcționarea în ciclu combinat la capacitate maximă rămâne un obiectiv de atins, nu o realitate imediată.

În plus, o centrală de o asemenea amploare consumă cantități mari de gaze naturale, iar România importă deja o parte tot mai mare din necesarul său. Abia după intrarea în producție a gazelor din perimetrul Neptun Deep, estimată de OMV Petrom și Romgaz pentru prima jumătate a anului 2027, cu atingerea platoului de aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an până la finalul trimestrului al treilea din 2027, Mintia va putea funcționa preponderent pe resurse interne.

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Veriga lipsă pentru independența energetică a României

Analistul economic subliniază că această dependență de calendarul Neptun Deep este veriga care lipsește pentru ca beneficiile Mintia să se traducă într-o securitate energetică reală.

„Mai e un aspect: o centrală pe gaz de 1.700 MW are nevoie de mult gaz, iar România importă deja tot mai mult. Abia când va începe producția din Marea Neagră, prin Neptun Deep, Mintia va funcționa cu adevărat pe resurse românești. Atunci putem vorbi de securitate energetică reală: energie produsă în România, din gaz românesc, la prețuri predictibile pentru populație și pentru industrie”, a mai precizat Adrian Negrescu.

Pe lângă Mintia, reechilibrarea sistemului depinde și de capacitatea de stocare, care rămâne subdimensionată în raport cu producția din surse regenerabile. Proiectul hibrid de la Ogrezeni, din județul Giurgiu, dezvoltat de Enery, cu o componentă fotovoltaică de aproximativ 761 MWp și peste 1.000 MWh de stocare în baterii, urmează să devină operațional în vara-toamna anului 2027 și este prezentat ca cel mai mare parc de acest tip din România.

O astfel de instalație rezolvă exact problema identificată anterior: energia produsă la prânz, când este în exces și se vinde ieftin, poate fi stocată și livrată seara, când este importată scump. În paralel, centrala pe gaze de la Iernut, cu o capacitate de 430 MW, are termen oficial de finalizare 31 decembrie 2026, deși operarea comercială ar putea fi estimată până la mijlocul anului 2027, iar retehnologizarea de la Cernavodă rămâne un element de stabilitate pe termen mediu.

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