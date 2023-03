Facturi de infarct la energie electrică pentru unii români: "Cum se poate să-mi vină de 10 ori mai mult?"

Românii au fost anunțați de cei mai mari furnizori de energie electrică, Electrica, Enel Energie și Enel Energie Muntenia, că emiterea facturilor de curent se va face cu întârziere în această perioadă, după ce și pentru luna decembrie au fost emise doar pentru prima jumătate a lunii, din cauza haosului legislativ.

Unii dintre cei care au început să primească facturile au avut parte de surprize neplăcute. Este cazul relatat de un utilizator al platformei Reddit care a descoperit că are de plătit o sumă uriașă.

"E greșeală, nu? Efectiv n-are cum să am atâta, stau singur într-o garsonieră mică, maxim am dat 250 lei la curent, cum se poate să-mi vină de 10 ori mai mult?"

"Am pățit la fel"

În comentarii, și alți utilizatori ai platformei au relatat situații asemănătoare.

"Și eu am pățit asta acum o lună. Primul pas e să suni la Enel (021 9977) și să fii pus în legătură cu un reprezentant. Ei o să îți spună să trimiți email la contacteem.ro@enel.com, îți care specifici că ești proprietar, adresa, poză la indexul curent (același specificat la telefon), și că dorești recalcularea facturii. Răspunsul îl ai în aplicație (nu și din email, din păcate) cam în 5 zile lucrătoare."

"Am pățit la fel acum mai mult timp, tot la curent, am sunat la companie, au trimis pe cineva să verifice contoarul și am plătit cât trebuia, inițial factura venise 3000 de lei și după s-a remediat."

"Eu sunt în exact aceeași situație, mi-au “estimat”, nu știu pe ce considerent, (evident nu pe convenția de consum, nici pe media ultimelor luni, nici pe contract), aproximativ 2400 de kW, rezultând într-o factură de 3300 de lei. Asta se întâmpla în ianuarie, am trimis mailuri, am trimis poze cu contorul, am avut nenumărate încercări, am făcut 2 plângeri la ANRE, Enel România fiind somat de ANRE să facă verificări și să remedieze situația și degeaba. Mi-au emis un preaviz de deconectare și dacă nu achit suma îmi vor tăia curentul. Următorul pas este să îi dau în judecată. Deci, succes!"

"Așa am pățit și eu. Cel care a venit să verifice contorul cred că a încurcat apartamentele când a făcut poza, am dat zeci de telefoane și email-uri. Până la urmă s-a rezolvat, după două luni."

"Și lui maică-mea i-a venit de plată curentul 5.800 lei pe 4 luni, în afară de boilerul din baie nu are nimic să consume. Au venit de 2 ori să schimbe contorul și odată i-a pus să verifice dacă nu fură nimeni curent (că stă la sat) și au zis că totul e ok. Încă vin facturi gen 500-900 lei lunar, de unde, nu știm."

"E o greșeală pe undeva"

"E o greșeală pe undeva, poate se baza pe o estimare foarte proastă, atât consum eu în 18 luni."

"1775 kwh consum într-un an la 2 camere, poate mai puțin."

"Citește indexul la lumină, verifică pe factură ce index apare, suni la ei să verifice."

"După ce clarifici situația să le faci plângere și la protecția consumatorului. Nu de alta, dar chiar dacă e factura greșită ei îți taie curentul până nu achiți, chiar dacă suma e ridicolă și îți bagă vrăjeală că tura următoare o să îți vină mai puțin sau deloc. Într-o țară cu salariul minim nu știu câți își permit să plătească o factură greșită și are de unde să se împrumute."

"În rare cazuri e o factură greșită. Mai probabil aici este vorba de o estimare sau de o regularizare. Iar dacă factura e chiar greșită, trebuie reclamat la ANRE, nu la PC. Și nu rezolvă nimic."

"Verifică cât ai consumul în ultima factură și pornește de acolo."

"Mie mi-au citit greșit indexul"

"Tu trimiți indexul? Mie mi-au citit greșit indexul și mi-au pus 2000kWh în plus, darnici oamenii ăștia. Verifică factura și indexul să vezi dacă se pupă."

"1775 kWh, în garsoniera aia ai cumva și o fabrică de industrie ușoară?"

"Lucrurile astea mă sperie, sincer! De câte ori îmi vine factura la curent mă aștept la o treabă ca asta, sper să nu am parte de așa ceva! Sună și tu la ei și vezi ce este de făcut, poate o rezolvi ușor!"

"Poate să fie o greșeală sau poate să nu fie, în general dacă nu s-a citit contorul se pot aduna kwh acolo și când se pun toți, practic fiind foarte mulți, îi plătești mai scump de la o anumită limită."

"Țin minte că a fost problema asta anul trecut, când într-o comunitate nu s-au citit contoarele de 18 luni deloc, oamenii plăteau câte ~100 de lei pe lună, iar când s-au citit și s-a regularizat, toți au ajuns să plătească sume mari, de genul 1500-3000 de lei, pentru că aveau 200kwh la un preț, iar ce era peste, era la un preț considerabil mai mare."

"O altă chestie poate să fie furnizorul și contractul."

"Sau pur și simplu poate să fie o simplă greșeală, te poți uita la factura precedentă și să vezi indexul și să compari cu cel de pe asta, iar dacă diferența nu e 1775 și nu corespunde cu cel de pe ceas atunci înseamnă că e o greșeală".

