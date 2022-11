Cum a ajuns un român să primească o factură la energie electrică de 53.000 de lei: "Nu mi-au luat în considerare autocitirea indexului"

Unii români au în continuare surprize neplăcute și primesc facturi uriașe la energia electrică. Este cazul unui român care s-a trezit că are de plată 53.000 de lei după recalcularea consumului de la începutul anului și până acum.

Potrivit acestuia, autocitirea indexului nu a fost luată în considerare, după cum a scris pe Facebook.

"Am întâmpinat următoarea problema cu Enel: după 3 luni de neemitere al facturilor de către Enel am primit azi o factură cu recalcularea consumului de la începutul anului până acuma!

Eu până pe 31.07.2022 eram la zi cu plățile, iar kWh îl aveam la 0.75 lei, azi am primit factură cu toți kWh consumați de la 1 ianuarie cu prețul 1.3 Lei din care mi-au scăzut cei 0.75 pe care i-am plătit deja. Adică la ce am plătit până la 31.07.2022 ei mi-au mai băgat 0.55 lei kWh!

Una peste alta ne-am trezit că avem de plată suma de 53.000 lei. Este legal așa ceva??

Am mai observat că nu mi-au luat în considerare autocitirea indexului, iar ei nu au citit indexul de mai bine de 6 luni, facturile fiind emise estimativ!

Consumul nostru nu este mic, avem 2 magazine alimentare de proximitate (undeva la 7000 kWh/ luna ambele)!", a scris acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

Ads

Într-un comentariu, autorul postării a precizat că are contractul pe firmă: "Persoană juridică, am verificat acuma și am contract Enel fix care a fost valabil până pe 23.07.2022, deci nu aveau de ce să regularizeze prețul înainte de perioada aia!"

Români cu experiențe similare

În comentarii și alți membri ai grupului relatează situații asemănătoare.

"Același lucru și la mine, de la o plată medie de 3300-3400 lei mi-au dat acum două facturi, una de 10894 cu un consum din aprilie și până acum, cică regularizare, pe firmă, și una de 3180....14.000 lei."

"Eu am primit regularizare de la 01.01.2020 până la 30.09.2022 9100lei."

"La fel am pățit și eu la Electrica. Mi-au recalculat și au emis o factură cu o diferență de 7000 lei până la 1.7 lei. (Consum pers fizică). Nici mie nu mi-au luat citirea în seamă. Am fost la sediu, la directoare, call center, dar susțineau același lucru. Că e ok calculat. Le-am achitat și m-am mutat la hidro, unde am 0.70 indiferent de consum timp de un an. Mi-aș fi dorit să fac verificări și eventual un proces, dar nu am din păcate bani pentru așa ceva."

Ads

"Și nouă ne-a venit o factură uriașă de regularizare pe o perioadă de 2 ani și jumătate invocând pandemia pentru nerespectarea termenului de 3 luni pentru regularizare! Mai ciudat este că nici acum nu a venit nimeni să facă citirea, ci s-a autocitit contorul!"

"Emit facturi după bunul plac, eu am factură emisă în 2.11. Cu citirea plus recalculare cu kw consumat anul trecut în luna septembrie. Mai am una de ieri cu kw consumați în luna octombrie anul trecut în aceași luna. Întrebarea este cum rezolvăm aceste probleme?"

"Am primit regularizare din 2018- 2021..."

Soluțiile care i s-au propus

Alții îi propun soluții pentru această situație.

"Plângere furnizor, iar dacă nu se rezolvă, plângere ANRE+ANPC și ulterior vă adresați instanței de judecată."

"Trimiteți factura înapoi prin poștă cu confirmare de primire și cereți factură storno.

Ads

Conform legii nu au voie să facă recalculare pe mai mult de 3 luni.

Am uitat să menționez să solicitați contabilului să facă și o notă de inventar care va fi menționată când trimiteți factura înapoi, bineînțeles să faceți copie și să o păstrați în contabilitate.

Factura storno este obligatorie în acest caz. Furnizorul este obligat prin lege odată la 3 luni să vină să citească indexul și să emită factură de regularizare".

"Cu enel-ul merge făcută o cerere de eșalonare plată https://www.enel.ro/.../creante/Cerere_esalonare_factura.pdf, doar că mai întâi trebuie să achiți 30% din acei 51.000 lei și să pui dovada la cererea de eșalonare, iar restul ce rămâne, dacă îți acceptă să îi plătești în 12 rate.

Plata aia de 30% se face în contul lor de pe factură, trebuie menționat clar când faci plata nr facturii + un cod de client.

Altă soluție ar mai fi să încerci pe la Anre, dar nu știu dacă reușești ceva la ei…"

Ads

"Trimiteți înapoi factura spre ei cu storno. Contactați de urgență un avocat. Este vorba de o încălcare a contractului. În orice caz, nu plătiți nimic."

"Deja bunica mea și o prietenă au primit niște sume uriașe. După destule telefoane și facturi trimise ca dovadă a plății la timp și toate cele s-au rezolvat problemele respective. Încercați calea amiabilă mai întâi și dacă nu se rezolvă, direct avocat."

"Primul pas este să vă adresați furnizorului, aceasta fiind o condiție pentru formularea unei plângeri la ANRE - cf. art. 102^2 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Plângerea către ANRE suspendă efectele acțiunilor furnizorului - executarea silită se suspendă sau nu începe. Decizia președintelui ANRE poate fi atacată în 30 zile la Curtea de Apel București.

Alternativ, puteți solicita suspendarea acțiunilor furnizorului prin ordonanță președințială și, prin cerere de drept comun, obligarea acestuia la întocmirea unor facturi corecte, cu consecința stornării facturilor nelegale."

"Conform contractului ei au o perioadă în care sunt obligați să emită factură. Eu am pățit asta pe persoană fizică. A trecut dată de emitere a facturii, așa că am început să sun și să le dau mail. În contract ei se obligă să emită facturile fie lunar, fie la două luni după ce dați citirea. Nu mai lăsați să nu vă emită factură! Pentru neemiterea facturii puteți face plângere la ANRE. Dacă aveți notat indexul pentru perioada nefacturata este mai ușor să vă faceți un calcul (recomand poză la fiecare citire)".

Ads