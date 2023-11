Ministrul Energiei susține că suntem mai pregătiți ca niciodată pentru iarnă: ”Românii nu vor tremura nici de frig, nici de frica facturilor”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marți, 14 noiembrie, că ”suntem mai pregătiţi ca niciodată pentru această iarnă”. Prezent la o conferinţă de specialitate, el a anunțat și că stocul de gaze este de aproape 103%.

”Cred cu tărie că în România piaţa ideilor este săracă şi cei care au curajul să organizeze dezbateri, să pună lumea în jurul unei mese rotunde sau, în fine, în orice altă formulă, fac un lucru mare. Suntem mai pregătiţi ca niciodată pentru această iarnă şi vă spun că schema de compensare plafonare va rămâne în vigoare şi în iarna aceasta, şi în iarna viitoare. Conform legislaţiei, este valabilă până în martie 2025. Cunoaştem impactul şi importanţa protejării consumatorilor finali, ne străduim să recuperăm şi să plătim rapid restanţele către furnizori, pentru că, în acest moment, aşa cum ştie toată lumea, furnizorii sunt cei care acoperă diferenţa dintre preţul de pe factură pe care îl primesc românii în fiecare lună şi preţul din piaţă sau preţul la care un furnizor cumpără energia electrică şi gazele. Românii nu vor tremura nici de frig, nici de frica facturilor. La 1 noiembrie a început, practic, sezonul rece, conform legislaţiei”, a menţionat Burduja.

Potrivit ministrului Energiei, în cazul unor solicitări speciale din partea Republicii Moldova sau a altor state din regiune, România poate activa opţiunea securizată din Azerbaidjan sau cea a importului de gaz lichefiat prin două rute.

”Noi am adoptat în Guvern actele normative necesare pentru această pregătire şi chiar pe 1 noiembrie a avut loc şi prima şedinţă a Comandamentului energetic de iarnă la sediul Dispeceratului Energetic Naţional, unde am trecut în revistă toate la aspectele necesare pentru pregătirea iernii. Avem un stoc de gaze de aproape 103%, deci s-a făcut supra-plinul şi cu acest stoc de gaze, plus ceea ce reuşim să producem şi în timpul sezonului rece. Într-o iarnă normală vom trece peste acest sezon doar cu gaz românesc din ceea ce avem înmagazinat şi ceea ce se produce. Ce înseamnă iarnă normală? Ne spun meteorologii, că înseamnă unul, maxim două episoade de ger, viscol într-o lună, un episod putând dura între 3-4 până la 7 zile. Deci, în condiţii normale vom depăşi acest sezon rece doar cu gazul pe care îl avem deja şi pe care urmează să-l producem în lunile următoare, dacă va fi o iarnă deosebit de grea. Dacă vom avea solicitări speciale din partea Republicii Moldova sau a altor state din regiune suntem pregătiţi să activăm o opţiune cu Azerbaidjan, securizată de România din primăvara trecută, prin care avem acces la un miliard de metri cubi. Dacă nici acea cantitate nu va fi suficientă, avem opţiunea importului de gaz natural lichefiat pe ruta Grecia - Bulgaria - România sau Turcia - Bulgaria - România”, a afirmat Sebastian Burduja.

Oficialul a punctat, totodată, că, la momentul actual, lacurile de acumulare din România sunt la un nivel de umplere de 74,7%.

”Este un nivel optim, iar, nu în ultimul rând, stocurile de cărbune sunt conform calendarului asumat la nivelul Complexului Energetic Oltenia, inclusiv pentru alimentarea termoficării din Craiova, un sistem care depinde în continuare de cărbune. Avem o investiţie în curs, care se va finaliza, sper, în 2026, cel târziu în 2027, şi care vizează un grup modern pe gaz, o centrală în cogenerare”, a spus ministrul de resort.

Reprezentanţi ai autorităţii centrale şi ai unor companii din domeniul energiei participă, marţi, la ”Energy Forum Ediţia a X-a - Strategia pentru iarna 2023 - 2024 în actualul context politico-economic”, eveniment organizat de DC Media Group.

