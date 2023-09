Zeci de facturi de la Hidroelectrica primite de un client în două zile consecutive. "Unele au scadență prin 2025, mi se pare că li s-a ars ceva diodă la sistem"

Facturile primite cu mari întârzieri în cazul clienților Hidroelectrica generează în continuare frustrări și dificultăți financiare pentru unii clienți.

Cei aproximativ 500.000 de clienți Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară, au așteptat mai bine de jumătate de an să primească facturile care ar fi trebuit emise încă de la sfârșitul anului trecut, iar acum s-a ajuns în extrema opusă, unii relatând că au primit și câteva facturi pe săptămână sau chiar două în aceeași zi.

Unele au scadență prin 2025

Un nou record este dezbătut în mediul online după ce jurnalistul Vlad Petreanu a anunțat că a primit 21 de facturi de la Hidroelectrica în două zile consecutive.

"Ieri am primit 13 facturi Hidroelectrica deodată. Azi au mai venit 8.

Cred că oamenii-s așa fericiți că, în sfârșit, au sistem electronic de emitere facturi încât le fac acum pe zile.

Unele au scadență prin 2025, mi se pare că li s-a ars ceva diodă la sistem, n-are logică", a scris acesta pe Facebook.

"În mass-media nu se aude nimic despre aceste probleme"

Cazul a fost comentat de urmăritorii săi cu umor sau furie, unii relatând experiențele personale, în comentarii.

"Cel mai rău că nu ai cu cine să vorbești, să-ți explice, suntem în aceeași situație."

"La unele locuri, unde nu s-a consumat nici măcar un kWh, am de dat peste 200 de lei. Indexul în baza căruia fac ei calculele, chiar și cel chipurile citit la regularizare, n-are nicio treabă cu realitatea, fiind mai mare decât cel afișat de contor. Atunci când trimit factură de regularizare, o trimit cu sold negativ, iar la următoarea factură ignoră acest sold negativ la calculul soldului restant și așa ajungi să le datorezi peste 200 de lei pentru zero kWh consumați.

Am sunat la ei, flăcăul ăla din call center a recunoscut că situațiile pe care le semnalez sunt anormale și respectivele facturi sunt greșite, dar el sărăcuțul nu are ce face, că el doar lucrează la call center.

Făcut sesizare la ANRE, care dă companiei Hidroelectrica un termen limită de rezolvare a problemelor sesizate. Compania Hidroelectrica ia respectivul termen, se șterge cu el la fund și continuă să majoreze șoldurile restante pentru acele locuri de consum unde nu s-a consumat nimic de când ne-am mutat la ei.

În mass-media nu se aude nimic despre aceste probleme. Despre Hidroelectrica numa' "perla coroanei" în sus, "perla coroanei" în jos, listare la bursă, BLA BLA BLA. Dar Hidroelectrica, după un an și jumătate de când ne-am mutat la ei, nu are încă un portal pentru clienții finali, gen MyElectrica sau MyEngie, unde să-ți poți vedea istoricul facturilor, ce ai plătit, ce nu ai plătit, nimic. Când îi auzi, ei sunt mereu foarte ocupați cu facturarea și n-au ei timp de prostii din astea. Probabil calculează facturile acelea cu abacul..."

"Unele sunt emise ieri și au scadență într-o săptămână, iar altele emise azi au scadență mâine"

"Ultima factură primită de la ei are că interval ianuarie 2022. Până la august 2023 este cale lungă. Mai e puțin și îi înscriu la creșă."

"Să chemi instalatorul să-ți desfunde cablul de internet. Probabil ai ceva scame în el și ți-au rămas blocate facturile înainte de laptop."

"Și noi la fel! Înțeleg că n au emis niște luni de zile, dar totuși! Unele sunt emise ieri și au scadență într-o săptămână, iar altele emise azi au scadență mâine! Te doare capu’ cu ei."

"Eu am primit acum două săptămâni o factură cu "dobânzi penalizatoare". Cică nu am plătit 3 facturi din 2021 (care nu mi-au fost transmise prin nicio cale)."

"Ce-mi place mie totuși, e că la cea mai recentă factură îți include și suma totală datorată. Ca să poți achita dintr-o lovitură.. Mai ceva decât Croitorașul Cel Viteaz."

"Au venit câte 2-3 pe lună în ultimele 3 luni"

Unii relatează că au primit regulat facturi de la Hidroelectrica în ultima perioadă.

"Cred că glumești, au venit câte 2-3 pe luna în ultimele 3 luni, am tot întrebat persoane pe care le cunosc și ei eu primit la fel, aș putea să le selectez și eu în email, ar arată la fel la un searching."

"Eu nu am primit nici o factură din ianuarie 2021 (când am făcut contractul), dar aștept."

"Spor la plătit facturi. Probabil vei avea 21 de plăti de făcut"

"Partea bună că au venit facturile, partea proastă, că sigur tot noi plătim și fiecare literă, cifră pe care o scriu ei. Uneori pare că în lipsă de ocupație, se joacă pe calculator și emit facturi."

"Stai puțin Vlade, să îți vină și somație că vei fi deconectat pentru facturi pe care nu le-ai primit!"

"Am primit 22 de notificări ANAF în aceeași zi, cu debite enorme"

Cineva a relatat o situație asemănătoare după ce ar fi primit zeci de notificări cu debite mari de la ANAF într-o singură zi.

"Noi am primit 22 de notificări ANAF în aceeași zi, cu debite enorme. Am mers la ANAF Timișoara pentru lămuriri. Și am aflat că am fost clienții unei firme de construcții urmărite de ANAF, ne-au găsit în baza de date și dacă avem datorii către firma respectivă să plătim la ANAF. Ce firma da pe datorie marfă unei persoane fizice? Zice că trimit mii de notificări pe zi și să nu ne facem griji. Trimite un e-mail prin care să spunem că nu avem datorii la firma urmărită. Timișoara, în anul de grație 2023, e fruncea la risipa banului public. IT-iștii buni migrează în alte țări."

"Sunt niște idioți, pentru că facturează aceeași perioadă de mai multe ori. Îți trebuie un Excel lângă, sau creion și hârtie, să nu plătești cumva aceeași perioada de 2 ori."

"Decât să trimită lunar, oamenii sunt mai practici, trimit odată la 2 ani, probabil persoana care se ocupă de facturi vine o dată la lucru, face toată treaba, apoi e liber 1-2 ani, cei care lucrează la stat știu ce spun."