Cum s-a trezit un român cu dobânzi la restanțe inexistente la energia electrică: "Să acordați atenție facturilor emise"

Mulți români au primit în luna martie două sau trei facturi la energia electrică, după ce au fost corectate sistemele informatice care au fost schimbate de 15 ori în ultimul an, din cauza modificării frecvente a legislației.

Prima factură primită a fost pentru finalul anului 2022, a doua pentru începutul anului 2023, iar a treia, cea de regularizare.

Unii au descoperit diferite probleme pe care le-au anunțat în mediul online, pe grupuri dedicate.

Este cazul relatat de un român care a descoperit că are de plătit penalități, în ciuda faptului că nu are restanțe, după cum a scris pe Facebook.

"Să acordați atenție facturilor emise"

"Vă rog să acordați atenție facturilor emise, cât și sumelor aflate în balanța de plată. Am plătit orice factură la maxim o săptămână după emitere, s-a adunat un sold client în valoare de aproximativ 120 lei la regularizare.

Următoarele facturi au venit fără a lua soldul client în considerare, ca și cum soldul client (banii mei în contul firmei) s-au evaporat. Am făcut plângere pe mail anul trecut în mai, mi s-a răspuns să plătesc diferența între soldul client și valoarea facturilor, până la dispariția sumelor din sold client. Am făcut acest lucru, totul la precizie, iar acum Hidroelectrica îmi cere să plătesc din nou facturile plătite din sold client, plus dobânzi pentru "restanțe" inexistente."

"Nu este corect să te oblige să plătești facturi plătite"

"Am pierdut timp, am realizat tabel centralizator Excel cu consum, sold, plăți, cu facturi atașate și ordine de plată, recomandarea lor din mai, nu a existat nici un răspuns, doar în continuare facturi cu restanțe și dobânzi de penalizare.

În virtutea faptului că am pierdut timp, resurse și energie pentru a mă duce până la sediul Hidroelectrica, a scrie mailuri, a realiza centralizatoare, mă voi adresa ANRE după Paști, iar dacă situația nu se rezolvă, voi ataca situația în instanță.

Nu este corect, moral și legal ca o firmă care se respectă să te oblige să plătești facturi plătite, să îți facă pierduți banii munciți în sistemul lor informatic de toată jena, iar mai apoi să îți ceară să plătești și penalități la greșelile lor", a scris bărbatul pe grupul Client Hidroelectrica.

"Sunt convins că vor regla situația"

Mai mulți dintre membrii grupului au comentat cazul relatat sau experiențele personale.

"Sunt discuții pe grup despre probleme cu solduri și penalizări de la facturi plătite de când au început să apară facturi pe iulie, cel puțin. Nu e ceva nou, din păcate. Reclamația la ANRE este indicat să o faceți. Dar în instanță nu cred că merită tariful avocatului. Eu sunt convins că vor regla situația, dar nu sunt foarte eficienți și le ia mult timp. Poate în urma reclamației la ANRE vor rezolva problema mai repede."

"Sfatul meu: faceți reclamație la ANRE, dar dați-i și în judecată, însă nu oricum. Cereți despăgubiri morale imense și cu obligația de a fi plătite personal de conducerea Hidroelectrica, nu de firmă."

"E ciudat! Mie mi-au luat în considerare toate plățile, pe care le-am făcut imediat ce am primit facturile pe iunie și iulie și cea din august aceea are deja sold actualizat! Au mai multe softuri! Cum se poate întâmpla asta? Depinde cred cum ați și plătit. Un soft prin scanare calculează automat. Nu trebuie ceva super-sofisticat."

"Ne putem aștepta la orice"

"Deci ne putem aștepta la orice, facturi neemise cu lunile, și pe urmă cu greșeli."

"Te plângi degeaba la ANRE. O să trimită adresă tot la furnizor. Adică tu le spui că te-au furat, iar ei te trimit tot la hoț să te rezolve. Asemănător mi s-a întâmplat mie cu ENEL-ul când am plecat de la ei".