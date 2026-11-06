Când scapă românii de povara facturilor mari la energie. Anunțul făcut de consilierul prezidențial Radu Burnete: "Atunci va reveni undeva la normal"

Consilierul prezidențial Radu Burnete estimează o scădere a prețurilor la energie în următorii doi-trei ani, efectele investițiilor masive din sector urmând să devină vizibile abia din anul 2028. Prezent vineri, 6 noiembrie, la Concordia Summit 2026, oficialul a avertizat însă că lunile următoare de iarnă vor aduce dificultăți majore pentru consumatori și companii, pe fondul tensiunilor geo-economice accentuate de pe piața internațională a profilului.

Stagnarea infrastructurii blochează noile capacități

Evoluția pozitivă a tarifelor depinde direct de finalizarea proiectelor demarate și de extinderea rețelelor de transport. Deși România a direcționat fonduri către capacități de producție din surse regenerabile și sisteme de stocare, infrastructura actuală nu reușește să țină pasul cu ritmul de apariție a noilor unități. O pârghie esențială pentru reducerea presiunii financiare rămâne proiectul extractiv Neptun Deep din Marea Neagră, care va propulsa statul în poziția de producător major de gaze naturale.

Ads

„Sentimentul meu este că în doi-trei ani prețul energiei în România va reveni undeva la normal”, a declarat Radu Burnete la Concordia Summit 2026.

Consilierul pentru politici economice și sociale speră ca, începând din 2028, facturile să nu mai exercite o presiune atât de sufocantă asupra mediului de afaceri. Totuși, proiecțiile optimiste sunt condiționate strict de ritmul real al șantierelor, modernizarea rețelelor, intrarea gazelor din Marea Neagră și dinamica imprevizibilă a piețelor externe, fără a reprezenta o garanție certă pentru consumatorii finali.

Iarna va fi dificilă pentru toată lumea

"Iarna va fi dificilă și nu doar în România, ci peste tot, pentru că piața globală de energie e foarte tensionată. Noi avem problemele noastre specifice, nu intru în ele, dar sentimentul meu este că în doi-trei ani prețul energiei în România va reveni undeva la normal. Sunt investiții întârziate, care, cu chiu, cu vai, vor ajunge la final. S-au făcut investiții semnificative în energie regenerabilă. Investim destul de mult în stocare, trebuie să investim mai mult în rețelele noastre, pentru că nu țin pasul cu ceea ce se întâmplă în producție. Va intra și gazul din Neptun Deep în piața românească. Deci, sper ca din 2028 presiunea prețului la energie să nu mai apese atât de tare pe umerii dumneavoastră", a mai spus Burnete.

Ads

Ținte bugetare și condiții geopolitice pentru redresare

Stabilitatea sectorului energetic este strâns legată de macroeconomie. Burnete consideră imperativă ținerea sub control a cheltuielilor publice și reducerea deficitului bugetar. O coborâre a deficitului spre pragul de 5% din PIB în cursul anului viitor ar deschide calea spre o ameliorare vizibilă a perspectivelor economice generale.

Acest scenariu este însă influențat masiv de factorii geopolitici externi. Încheierea războiului din Iran și semnarea unui eventual armistițiu în Ucraina sunt văzute ca piloni esențiali pentru reducerea presiunii asupra prețurilor globale.

"În același timp, dacă reușim să ținem sub control cheltuielile statului, să încheiem anul viitor cu un deficit undeva pe la cinci și ceva, lucrurile ar trebui să înceapă să arate mai bine. Dacă se încheie războiul din Iran, dacă reușim să avem un armistițiu în Ucraina, vor veni și vremuri mai bune".

Ads

Mobilizarea capitalului autohton în economie

Dezvoltarea economică pe termen lung necesită, în viziunea reprezentantului Administrației Prezidențiale, o activare puternică a resurselor financiare interne. Piața autohtonă de capital reclamă instrumente financiare avansate, un plus de lichiditate și o simplificare legislativă severă. Economiile disponibile în țară ar trebui canalizate într-o măsură mult mai mare direct către companiile mici, mijlocii și mari pentru a asigura finanțarea investițiilor și creșterea economică durabilă.

Ads