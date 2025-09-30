Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 17:40
803 citiri
Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă
Aragaz FOTO Pixabay

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți, 30 septembrie, că schemele de ajutor inițiale, care au fost valabile și în anii trecuți, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz și așa mai departe, el dând asigurări că nu vor fi creșteri ale facturii de gaz, pentru că prețul e plafonat până în 31 martie 2026.

Ministrul a mai afirmat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creștere accelerată a prețului și să avem un preț aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei.

”Schemele inițiale, care au fost valabile și în anii trecuți, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz și așa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol, iar foarte important e, atât pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât și pentru toți românii, nu vor fi creșteri ale facturii de gaz. Prețul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii, doar la gaze naturale”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

El a precizat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creștere accelerată a prețului și să avem un preț aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei. Bogdan Ivan a mai spus că avem încă impactul energiei electrice, unde schema a fost eliminată la 1 iulie 2025 și care a cauzat pentru aproximativ 4 milioane de români dublarea facturii de la 70-80 de lei la 150-160.

”Suntem în situația în care deja avem patru furnizori care dau energie electrică sub 1,30 lei, care era prețul plafonat maxim pentru persoane fizice, consumatori casnici. Iar ceea ce îi îndemn pe oameni e ca, până când vom scădea cu totul prețurile pe întreaga piață de la 1,55 lei, de exemplu, cât era imediat după liberalizare în prima săptămână de mandat pe care am avut-o la energie, să se uite exact pe comparatorul de prețuri pe site-ul ANRE, să vadă care sunt ofertele pe care le au în județul de care aparțin și, în mod total gratuit, să se ducă la un alt operator de furnizare, care vine cu oferte la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei”, a mai declarat Ivan.

Ministrul Energiei a subliniat că doar în acest an aproximativ 450.000 de oameni au optat să se mute la un nou furnizor al energiei electrice.

”E o medie de cel puțin 30-40.000 de oameni care nu se mută la un furnizor care oferă un preț mai avantajos, lucru care determină automat și o scădere a prețului, complementar cu măsurile pe care le-am adus deja în guvern. E și o presiune care se pune pe furnizori de a-și optimiza costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază a fost adoptată. Până când nu vor crește prețurile
Prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază a fost adoptată. Până când nu vor crește prețurile
Guvernul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură menită să protejeze puterea de cumpărare a românilor în fața scumpirilor. Adoptată inițial în...
Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul la servicii online se va face doar cu acord parental
Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul la servicii online se va face doar cu acord parental
Comisiile juridică, pentru comunicații și de cultură au acordat marți, 30 septembrie, raport favorabil, cu amendamente, propunerii legislative privind majoratul online, prin care minorul,...
#facturi gaze, #guvern, #plafonare , #factura
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Black Friday SUMMIT 2025: conferință privată Gomag pentru 150 de participanți, la București
  2. Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă
  3. Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul la servicii online se va face doar cu acord parental
  4. O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
  5. Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție
  6. Centrele de date pentru AI, o povară pentru americani: Pompieri suprasolicitați și milioane pierdute în taxe
  7. Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming
  8. Paradox tragic în America: Au rămas fără muncitori în fabrici, dar cu banii irosiți pe inteligența artificială. Avertismentul șefului Ford
  9. CSAT pe tema Nordis, cerut lui Nicușor Dan. Lista de solicitări, în 6 puncte, pe masa președintelui. Avertismentele păgubiților: „Suspiciuni de complicitate la nivel înalt”
  10. Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Alocarea de capital în proiecte strategice este extrem de importantă pentru dezvoltarea pieței imobiliare din România”