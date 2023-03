Românii nu mai prididesc cu plata facturilor la utilități: "Am primit 7 în 14 zile"

Mulți români au primit deja două facturi la energia electrică și urmează să o primească și pe a treia în scurt timp, deoarece abia acum au fost corectate sistemele informatice care au fost schimbate de 15 ori în ultimul an, din cauza modificării frecvente a legislației.

Prima factură primită este pentru finalul anului 2022, a doua vine pentru începutul anului 2023, iar a treia este cea de regularizare.

Sunt români care reclamă situații similare și la facturile primite pentru gaze. Este cazul relatat de un bărbat pe Facebook, după ce a primit în luna martie "7-8 facturi".

"Mă țin între agonie și extaz"

"Împărțit între Hidroelectrica și EON Gaz. Dacă cei de la Hidroelectrica au un ritm lejer, fără grabă, neglijent în privința facturilor, cei de la EON nu mai prididesc cu ele, mă țin dintr-o factură în alta, vreo 7-8 pe luna martie! Am abonament Cost Control, plătesc aceeași sumă în fiecare lună, iar în decembrie vine regularizare.

La prima vedere, nu e ceva complicat, dar se pare că lucrurile au scăpat de sub (cost) control. Mă țin între agonie și extaz, am avut un vârf de 1500 de lei datorie, dar și un plus de 670.

După ultimele trei facturi, mai am încă un avans plătit de 115 lei, sper să se liniștească boții într-un final. Hidroelectrica ar putea cere softul de la EON și toată facturile (o aștept pe cea din august) ne-ar veni, estimez eu, în maxim trei zile", a scris acesta pe grupul Client Hidroelectrica.

"Am primit la Hidro 7 în 14 zile"

În comentarii, și alții relatează situații asemănătoare.

"Test de stres practicat de EON pentru clienți plecați. Așa, din plictiseală!"

"Nu uita: trăiești în România! Debandadă totală."

"Ieri am primit de la Hidro factură pe martie, aprilie, mai, iunie, deci nu e capăt de lume nici așteptarea."

"Și noi am primit la Hidro 7 în 14 zile, ianuarie-iulie 2022."

"Am primit zeci de recalculări"

"Și eu am primit zeci de recalculări de la E-on pe lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023, dar nu cred că din vina E-on. Probabil i-au zăpăcit și pe ei desele ordonanțe ale guvernului. Oricum, bine ar fi dacă ar implementa și Hidroelectrica un site ca cel al E-on!"

"Și la HE este la fel. 5 facturi în 3 zile."

"Cunosc sentimentul, ba pe plus, ba pe minus, ba pe zero."

"Eu am primit 2 de la Enel luna aceasta și am luat foc cu nervi, dar acum, după ce am văzut și citit asta sunt mult mai calm."