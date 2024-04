Avocat Dr. Daniel MOREANU: Pot fi emise și încasate facturi în EUR? (sau în altă valută)

Una dintre întrebările frecvent vehiculate în activitatea economică a societăților, dar și a persoanelor fizice, este în ce măsură în cadrul unei tranzacţii facturarea preţului poate fi realizată în altă monedă decât Leul.

Constituţia României stipulează că moneda naţională a României este Leul, respectiv subdiviziunea acestuia este „banul”, iar în condiţiile aderării la Uniunea Europeană aceasta poate fi înlocuită cu moneda EUR. Şi Legea privind statutul B.N.R. stipulează, de asemenea, că moneda naţională este Leul.

În anul 2025 se vor împlini 20 de ani de la denominarea monedei naţionale prin care 10.000 lei vechi au fost preschimbaţi cu 1 leu nou în baza Legii nr. 348 din 2004. Cu ocazia denominării din urmă cu aprox. 20 de ani, forma standardizată la nivel internaţional cod ISO alocată monedei naţionale a României a fost înlocuită din ROL (i.e., „leul vechi”) în RON (i.e., „leul nou”) acesta fiind motivul pentru care în înscrisurile bancare, spre exemplu, referirea la moneda naţională cuprinde menţiunea RON.

EUR constituie în prezent moneda oficială a 20 dintre cele 27 de State Membre U.E., în afara zonei euro situându-se în prezent, exceptând România, doar alte 6 State Membre, şi anume: Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Suedia şi Danemarca.

Reprezintă un fapt notoriu că în România, deşi moneda oficială este Leul, preţurile celor mai importante tranzacţii, precum vânzarea unui apartament, casă, teren, autoturism, acţiuni/părţi sociale în cadrul unei societăţi, sau chiar chiria aferentă închirierii unei locuinţe sau spaţiu comercial, respectiv costul unei nopţi de cazare în regim hotelier, de deplasare cu avionul, costul general al unui concediu, al utilităţilor precum conexiunea la internet sau telefonia mobilă, toate sunt negociate şi agreate de către părţi de facto în moneda EUR. Discutăm, aşadar, despre cele mai importante tranzacţii din activitatea curentă a unui simplu cetăţean sau a unei societăţi care de fapt sunt agreate în valută, în mod preponderent în moneda EUR, dar şi alte valute, precum USD şi GBP. Prin valută în sens juridic se înţelege moneda naţională a unui alt stat sau a unei uniuni monetare.

Codul fiscal stipulează că taxele, impozitele şi contribuţiile sociale se plătesc în moneda naţională, iar sumele înscrise în declaraţiile fiscale se exprimă, de asemenea, în moneda naţională.

Despre ce reprezintă o factură fiscală am scris un articol disponibil aici, iar Codul fiscal prevede în mod expres că sumele indicate pe factură pot fi menţionate în orice monedă cu condiţia ca valoarea T.V.A. colectată sau de regularizat să fie exprimată în Lei, iar în cazul în care aceasta este exprimată în altă monedă să fie convertită în Lei. Prin urmare, o factură fiscală poate fi emisă şi în alte monedă decât Leul, sub condiţia mai sus referită. În ceea ce priveşte cursul de schimb la care se realizează conversia între monede, Codul fiscal prevede reguli în funcţie de valută şi de natura operaţiunii.

În ceea ce priveşte plata efectivă a unei facturi emise în valută Regulamentul B.N.R. din anul 2005 privind regimul valutar prevede următoarele reguli şi câteva excepţii.

Astfel, între rezidenţi şi nerezidenţi plăţile se pot efectua în mod liber, fie în valută, fie în Lei.

Între rezidenţi plăţile, încasările şi transferurile ce constituie obiectul comerţului cu bunuri şi prestării de servicii sau din remunerarea muncii (i.e., salarii) se pot realiza numai în Lei, cu anumite excepţii precum: de către persoanele fizice pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional (spre exemplu, dacă o persoană fizică vinde unei alte persoane fizice un imobil sau un autoturism, plata preţului se poate realiza în mod liber şi în valută), în cazul turismului internaţional, al transportului internaţional de mărfuri sau persoane sau al altor operaţiuni efectuate în străinătate. De asemenea acordarea de credite, constituirea de depozite, repartizarea de dividende sau tranzacţiile cu titluri de valoare (spre ex.: cesiuni de acţiuni / părţi sociale în cadrul unei societăţi sau cesiuni de împrumuturi în valută) pot fi atât facturate, cât şi achitate în mod liber în valuta agreată de către părţi prin acordul de voinţă al acestora.

Despre autor:

Dr. Daniel MOREANU este avocat reprezentând pe parcursul carierei companii internaţionale şi româneşti de top. În prezent coordonează activitatea MOREANU Law (www.moreanulaw.com) o firmă de avocatură dinamică din București cu expertiză extensivă în următoarele domenii: Drept Imobiliar și REITs, Fiducii și Trust-uri, Drept Corporativ și Insolvență, Fuziuni și Achiziţii, Litigii, Drept Bancar și Finanţări, Dreptul Muncii, Contracte Comerciale, Protecţia Datelor cu Caracter Personal și G.D.P.R. și Moșteniri Naționale și Internaționale.

Daniel MOREANU este Doctor în Drept cu cea mai înaltă distincţie, summa cum laudae, autorul unei lucrări care analizează instituţia Fiduciei şi a Trust-ului, precum şi a numeroase articole de specialitate în presa juridică şi de business.