Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
Calorifer FOTO / Pixabay

Creșterea TVA la termoficare, de la 5% la 11% începând din 1 august 2025, va face ca facturile pentru încălzire să fie mai mari în iarna 2025–2026, afectând în special gospodăriile din orașele mari racordate la sistemele centralizate.

Pe baza consumului mediu din anul trecut, costurile estimate sunt: o garsonieră — 159 de lei, un apartament cu două camere — aproximativ 233 de lei, iar unul cu trei camere — aproape 300 de lei.

Ziare.com l-a întrebat pe Cosmin Păcuraru, specialist în securitate energetică și geopolitică energetică, în ce măsură ar trebui să ne facem griji iarna asta, în privința facturilor, nu doar din cauza creșterilor TVA-ului, ci și ca urmare a fluctuațiilor prețurilor la energie.

„În mod sigur, prețul va crește la energia electrică, dar nu la gaz. Având în vedere că cei mai mulți români se încălzesc pe gaz, în principiu, facturile lor la încălzire nu ar trebui să crească iarna aceasta, din alte motive în afară de majorarea TVA. Gazul încă este subvenționat de stat. Dar dacă nu funcționează sistemele de încălzire centrală, iar aici mă refer mai ales la Sectorul 2 și Sectorul 3 din București, lumea va plăti mult mai mult, pentru că locuitorii vor folosi calorifere electrice.

Pe de altă parte, iarna se consumă mai mult curent electric, datorită faptului că lumina naturală scade. Prin urmare, se vor simți creșteri suplimentare ale facturilor față de anul trecut, pentru că energia electrică s-a scumpit mult între timp”, a transmis Cosmin Păcuraru.

Sfaturi pentru facturi mai ieftine

Asociația Energia Inteligentă a trimis o serie de sfaturi către Ziare.com, în ceea ce privește modalitățile prin care populația își poate micșora consumul de energie pentru încălzire.

„Principala direcție e reducerea pierderilor termice spre exterior. Cea mai mare pierdere termică, raportată la metru pătrat, se face prin suprafețele vitrate — geamuri, ferestre, uși. Asta înseamnă că, dacă în dreptul geamurilor și ușilor aplici diverse bariere termice — perdele groase, un al doilea rând de draperii, obloane exterioare, jaluzele sau orice alt sistem — cu cât crești numărul straturilor de aer dintre ele, cu atât reduci pierderea de energie prin aceste suprafețe, care sunt, de regulă, cele mai mari pierderi dintr-un apartament. De exemplu, prin adăugarea unui al treilea strat — jaluzea exterioară, un stor pe interior și o draperie groasă — poți reduce consumul de energie pe iarnă cu câteva procente, chiar 5–7%.

Un alt element important este asigurarea unei bune circulații a aerului la nivelul corpului de încălzire. Dacă, de exemplu, pui o draperie până jos, tocmai în dreptul caloriferului, creezi o izolație între radiator și cameră; centrala va funcționa mai mult pentru a aduce camera la temperatura setată, deci consumul crește. Ideal este ca în dreptul caloriferului să nu se afle nimic — nicio draperie, niciun mobilier — sau, dacă există mobilă, să fie la o distanță minimă față de calorifer. De asemenea, evită montarea unor draperii sau sisteme de perdele fixate pe șină în tavan care blochează circulația aerului; ele transformă radiatorul într-un element izolat și determină funcționarea mai îndelungată a centralei, deci consum mai mare”, au transmis aceștia.

