Când s-ar putea ieftini gazele naturale. Predicțiile ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, consideră că după 1 aprilie vom asista la o scădere a preţului la gaze naturale susţinută în mod natural de scăderea consumului şi de încălzirea vremii, în timp ce "jocurile geopolitice pe piaţa gazului nu vor mai fi aşa evidente".

"După 1 aprilie, practic vremea începe să se încălzească, probabil şi jocurile geopolitice pe piaţa gazului nu vor mai fi aşa evidente. Cred că vom asista la o scădere a preţului la gaze naturale, natural până la urmă: scăderea consumului, încălzirea vremii, ceea ce va aduce o corecţie a preţului şi la energia electrică, dar nu la nivelul anului trecut sau a celui de acum doi ani.

Urmărim foarte atent piaţa ca să ştim ce vom face şi după 1 aprilie. Vineri, de exemplu, plec la Consiliul de miniştri pe energie şi unul din subiecte este preţul gazului, preţul energiei, să vedem ce măsuri putem lua la nivel comunitar pentru a atenua aceste şocuri", a declarat, marţi seara, la B1 TV, ministrul Energiei.

El a precizat că nu doar consumatorii casnici vor avea facturi mai mici la gaze după 1 aprilie ci şi consumatorii industriali, care vor avea "un gaz disponibil la un preţ mai mic".

Întrebat ce măsuri va lua ca să nu se repete din toamnă ceea ce s-a întâmplat în prezent pe piaţa de energie, Virgil Popescu a precizat că sunt multe lucruri pe care le are pe agendă în domeniul gazului natural şi în cel al energiei electrice, iar după ce acestea vor fi finalizate le va prezenta public.

"În domeniul energiei electrice ne-am apucat deja de această treabă. Pe 31 decembrie au apărut modificări la legea energiei electrice şi a gazelor naturale (...), pe lângă faptul că am introdus în lege, transpunând directiva europeană, contractele bilaterale. Azi am discutat la Guvern şi o preluăm la minister să discutăm cu ANRE, cu Consiliul Concurenţei, cu furnizorii, cu producătorii, să operaţionalizăm aceste contracte bilaterale, pentru că dacă le încheiem, nu ca acum pe un an de zile, ci pe 3 - 4 - 5 ani de zile atunci vom avea şi o predictibilitate de preţ şi pentru industrie şi nu vor mai fi supuşi unor fluctuaţii de preţuri. Se întâmplă ceva automat, a crescut preţul, ai un contract, preţul rămâne cel din contract, câştigă şi producătorul pe o predictibilitate şi consumatorul", a precizat ministrul.

Lege nouă pentru energia electrică

De asemenea, şeful de la Energie a subliniat că a fost eliminat şi monopolul Bursei pe energie electrică OPCOM, iar Bursa Română de Mărfuri va opera şi pe energie electrică. "Vrem să avem o piaţă mult mai funcţională. Va mai opera încă o bursă în România, Bursa Română de Mărfuri, care este pe gaze în momentul de faţă, dar va opera şi pe energie electrică. Am eliminat monopolul Bursei pe energie electrică OPCOM, tocmai pentru a exista platforme mai interesante, poate nu toate lucrurile s-au putut face pe platforma OPCOM.

De asemenea, un lucru foarte bun pentru oameni şi la asta am ţinut foarte mult şi am reuşit să îl operaţionalizăm: pentru toţi cei care vor reuşi să acceseze Fondul de Mediu sau Fondul de la Ministerul Energiei, pentru companii, care îşi vor monta panouri fotovoltaice pe casă, dacă îşi dimensionează panoul, vor putea să devină pur şi simplu independenţi şi să nu mai plătească deloc energia electrică şi sunt valabile pentru ambele tipuri", a explicat Virgil Popescu.

Potrivit sursei citate, prin noua lege a energiei electrice, primăvara şi vara când se produce în exces energie omul o poate da în sistem, iar furnizorul o ia ca şi un împrumut, iar în perioada de iarnă sau atunci când nu se produce energie şi-o ia înapoi şi o utilizează. "Până acum nu putea să fie independent şi trebuia să plătească diferenţa. Furnizorul îi lua acea energie, era obligat să îi ia acea energie, dar îi dădea 20 de bani, adică îi dădea un preţ de nimic şi nu era stimulativ. Acum, inclusiv fără un ajutor din partea Fondului de Mediu sau Fondul de la minister această investiţie se recuperează în 3 ani de zile. Un avantaj enorm care poate replicat de la 1 kw până la 200 de KW, inclusiv pentru IMM-uri. 200 de KW înseamnă într-un an de zile 240 MW, pentru o firmă suficient de măricică care consuma va fi un avantaj enorm", a afirmat ministrul.

Întrebat cum poate fi redusă dependenţa Europei şi a României de Rusia şi de ceea ce se întâmplă la graniţa cu Ucraina, ministrul a răspuns: "La asta lucrăm, unele lucruri se pot spune public, dar altele nu. Europa din păcate este dependentă mai mult decât noi de gazul rusesc, dar şi noi în perioada de iarnă, avem nevoie de importuri şi ne uităm cu îngrijorare la ce se întâmplă în Ucraina, nu stăm impasibili. Acolo dacă se întâmplă ceva va afecta întreaga Europă. Avem diferite scenarii în calcul şi ştim ce avem de făcut".

