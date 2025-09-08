Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 22:55
Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
Premierul Ilie Bolojan - FOTO: gov.ro

Ilie Bolojan a tot declarat că este nevoie de măsuri de austeritate pentru a ține sub control deficitul bugetar.

Odată instalat la Palatul Victoria, premierul ar fi găsit „nota de plată” care ar fi putut duce deficitul la 11 la sută din PIB. Mai exact, 45 de miliarde de lei nu erau bugetați pentru 2025, potrivit defapt.ro.

De exemplu, deși se știa că plățile la dobânzi vor fi de 52 de miliarde de lei, în 2025, în bugetul oferit Trezoreriei au fost prinși doar 42 de miliarde de lei, scrie sursa citată.

Oficialii nu ar fi vorbit public despre aceste lucruri pentru ca România să nu ajungă la categoria junk, nerecomandată investitorilor.

În plus, Bolojan ar fi găsit la Guvern și facturi neachitate. Inclusiv prin diverse contracte din cadrul programului Anghel Saligny, unde erau de plătit suplimentar, față de ceea ce se știa, circa cinci miliarde de lei.

O altă surpriză a fost legată de supracontractarea cu 180% a proiectelor finanțate de UE. De obicei, acestea se supracontractează cu 110-120%, în caz că un proiect sau altul eșuează din diferite motive și trebuie înlocuit rapid. Guvernul ar avea de achitat facturi suplimentare de 12 miliarde de lei și acum caută soluții disperate cu ajutorul băncilor de stat.

La Guvern s-a găsit și TVA nereturnat de peste șase luni: alte cinci miliarde de lei. Estimarea guvernului Bolojan, după ce a aflat de ele, a fost că vor duce deficitul la 11%.

Deși ținta de deficit pe anul acesta este de 7 la sută, premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menționând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de față, Ministerul de Finanțe cu siguranță va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, așa este programată. Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, știți foarte bine, încă nu avem decât o lună și nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele.

De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, întrebat cât va fi deficitul bugetar la sfârșitul anului după adoptarea celor două pachete de măsuri.

