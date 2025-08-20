Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Ce ajutor primesc aceștia lunar

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 10:17
Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Ce ajutor primesc aceștia lunar
De astăzi, românii cu venituri mici pot primi vouchere cu care își vor putea plăti facturile la energie. FOTO Pixabay

Platforma voucherelor pentru energie a fost finalizată. Românii cu venituri mici vor primi ajutoare de 50 de lei lunar, pentru plata facturilor de curent electric. Înainte, trebuie însă să se înscrie pe platforma care este funcțională de astăzi.

Astfel, scrie Digi24, persoanele singure cu venituri mai mici de 1.900 lei pe lună sau familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe lună, de persoană, beneficiază de vouchere de 50 lei lunare la factura de energie electrică.

Pentru a primi aceste vouchere, ei trebuie să se înscrie pe o platformă online care va fi lansată de către Ministerul Muncii. Pe această platformă vor avea acces atât persoanele din primărie, cât și reprezentanții Poștei Române.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a avut un termen de 60 de zile pentru finalizarea acestei platforme, adică până la finalul acestei luni. Însă a fost gata mai devreme și a fost pusă în teste, iar pe parcursul zilei de astăzi Ministerul Muncii urmează să o lanseze.

Voucherele primite de românii cu venituri mici au o valoare de 50 lei și vor veni sub forma unui cod de bare care se va aplica la fiecare factură de energie electrică.

Care sunt criteriile de eligibilitate

Voucherele de energie electrică vor fi primite doar de către cei care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate. Cu toate acestea, conform estimărilor numărul beneficiarilor se ridică la circa 2,1 milioane de persoane.

Pentru persoanele singure care doresc să beneficieze de acest ajutor, trebuie ca venitul lunar să fie sub 1.940 lei, să aibă domiciliul sau reședința în România și să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii, cel puțin un membru al familiei să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice, venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 lei. Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință.

