Situațiile critice cu care se confruntă românii în lipsa facturilor la energie electrică: "Am un chiriaș care îmi pleacă. Omul n-a plătit, că n-are ce"

Sunt din ce în ce mai mulți români care acuză că nu au mai primit facturi la electricitate de câteva luni și se tem că se vor trezi cu sume uriașe de plată.

Subiectul este de interes pe grupurile dedicate, iar unii fac demersuri pentru a solicita personal facturile, după cum a relatat un român pe Facebook.

"31 de minute în așteptare în call center-ul lor. Still counting! Doar ca să-i rog să-mi factureze și mie, măcar o factură, din august până acum", a scris acesta pe grupul Client Hidroelectrica.

"Am un chiriaș care îmi pleacă. Omul n-a plătit, că n-are ce. În lipsă de factură. Nu e prea bine să n-ai facturile la zi, nu?", a detaliat acesta situația, într-un comentariu.

"Fiecare dintre noi așteaptă un răspuns"

Cei care stau cu chirie sau au locuințe pe care le închiriază se confuntă cu situații aparte, după cum reiese din comentarii.

"Există și oameni care chiar au nevoie de factură. Dacă vrei să vinzi un imobil vrei să îi arăți cumpărătorului că ești cu plata la zi și că nu o să îi dai țeapă pe urmă. când închiriezi vrei să știi că nu pleacă chiriașul cu facturile neplătite.

E ușor să comentezi la mișto, e un pic mai greu să înțelegi că nu toată lumea e în aceeași situație."

"Când chiriașul pleacă sau vinzi apartamentul iei indexul de pe ultima factură primită de la orice furnizor și îl scazi din cel actual. Înmulțești cu 0,7 lei și încasezi chiriașul cu suma. Sau dai banii cumpărătorului."

"Dacă chiriașul vrea el așa de drăguț să plătească ceva ce nu există scris în contractul de închiriere, deci nu e executoriu... poate doar dacă e vreo rudă sau vreun prieten bun. Sau dacă banca cumpărătorului riscă să crediteze un apartament cu datorii la energie, așa, pe neve. Un cumpărător - dacă are două apartamente echivalente între care să aleagă - îl va lua fix pe ăla fără facturi plătite, nu pe celălalt cu ele la zi."

"Din partea mea să stați pană mâine la telefon, dacă sunați pt așa ceva, pe lângă că sunteți foarte prost informat, îi faceți și pe restul care chiar au probleme de rezolvat să aștepte ore bune la telefon."

"Fiecare dintre noi așteptăm un răspuns, nu este normal ca după aproape jumătate de an să primești o factură. Acele telefoane sunt în slujba cetățeanului pentru a răspunde la orice nelămurire în ce privește contractul cu hidroelectrica. Nu este un telefon pe nepotisme sau relații cum suntem învățați."

"Nu vă pot emite factură doar dvs., la cerere. O să se emită în momentul când sistemul informatic le va permite asta."

"Sfatul meu. De când te muți la Hidroelectrica pune în fiecare luna 150 ron pe dreapta. Și când îți vine prima factură nu o să ai un șoc. O să ai bani să o plătești. Dacă îți rămân. Eu așa am procedat. A dat rezultate!"

"De ce ar fi ei altfel? Din august de când am făcut contractul cu Engie nu am văzut nicio factură. Am sunat eu să-mi facă o factură chipurile să știu când să transmit indexul, dar eu vroiam doar POD ul că să trec la He. Mi-au făcut atunci o factură de 10 lei și de atunci nimic."

"Eu sunt client la Hidroelectrica din 11.07 și nu am primit nicio factură până acum."

Haz de necaz

"Am auzit că cine nu primește factură, are ghinion 7 ani."

"Și v-au emis factură imediat pentru că i-ați sunat. Așa este?"

"Clar, și și-au și cerut scuze, posibil să îi și fi făcut o reducere ca să fie ok."

"Numai noi ăștia fraierii care nu am primit facturi din iunie stăm și nu sunăm."

"În 3 ani se prescrie."

"Eu în fiecare lună pun deoparte banii pentru factură în bilete la loto. Nu se știe niciodată!"

"Va rog dacă ii "prindeți" să le spuneți și de mine, să îmi factureze din luna aprilie."

"Îți dau eu o factură sau mai multe dacă te ajută cu ceva".