Facultatea din București fără toaletă proprie. Situație exasperantă pentru studenți: săli improvizate de cursuri și avize de incendiu neconforme

Studenții Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității București sunt nevoiți să meargă la cursuri în condiții pe care le descriu ca fiind insalubre.

Ziare.com a luat legătura cu doi studenți din cadrul facultății, care ne-au povestit provocările prin care trec.

„Nu se poate deschide niciun geam din sălile improvizate de cursuri și avem doar o toaletă cu 2 cabine pentru peste 150 studenți”, și-a început Ionuț mărturia trimisă redacției.

Acesta povestește faptul că studenții sunt nevoiți să meargă la cursuri într-o clădire de birouri care nu a fost proiectată cu acest scop, iar fostul sediu a devenit indisponibil: „lucrările efective în vechea clădire nu au început și nici nu o să înceapă prea curând, pentru că a fost mutată acolo Facultatea de Istorie”.

Studenții împart toaletele cu o clinică de kinetoterapie

Gabriela, colega acestuia de facultate, pune accent pe lipsa de ventilație a sălilor de curs, din cauza căreia nu se stabilește o temperatură constantă, iar aerul devine irespirabil.

„Luând în calcul modul în care se ventilează sălile, în anumite săli este foarte cald și transpiram, iar atunci când facem trecerea într-o altă sală există posibilitatea să fie mult mai răcoare. În unele situații stăm atât cu puloverul, cât și cu geaca pe noi, pentru că este mult mai cald afară decât în sală. O soluție în acest sens ar exista, mai precis să ne mutăm în spatele camerei, însă, fiind săli de birou, nu de curs, este aproape imposibil să vedem la tablă”, a povestit aceasta.

De asemenea, Gabriela a punctat și lipsa de igienă din toaletele pe care trebuie să le împartă cu o clinică de kinetoterapie.

„Legat de băi, nu doar că sunt puține, dar acest fapt face întreținerea toaletelor mai grea, în sensul că hârtia igienică și săpunul se termină mult mai repede și, de cele mai multe ori, trebuie să avem la noi șervețele umede și uscate pentru a compensa. Asta luând în calcul că această clădire nu este exclusiv a noastră; mai sunt pacienți la kinetoterapie, care au nevoie de aceste facilități la fel de mult ca noi”, a povestit aceasta.

Cursuri fără pauză. Studenții vin cu propriile markere de acasă, pentru a putea scrie la tablă

Ionuț explică faptul că, deși conducerea a depus un oarecare efort de a dota sălile, pentru ca studenții să își poată urma cursurile, unele probleme importante persistă. De pildă, studenții sunt nevoiți să vină cu propriile markere, pentru a putea scrie la tablă.

„Au încercat să doteze sălile, dar au fost probleme mari cu markerele. Au fost mai multe seminarii unde nu aveam cu ce scrie pentru că markerele nu erau funcționale, iar secretariatul a fost închis o săptămână și nu mai puteam obține markere noi. În continuare rămâne problema că markerele sunt efectiv de o calitate atât de proastă încât venim noi cu ele”, a descris acesta.

Potrivit Gabrielei, profesorii sunt nevoiți să își organizeze orele în așa fel încât studenții să se poată deplasa mai ușor prin clădire. Din păcate, asta înseamnă că tinerii fac cursuri fără pauză.

„De cele mai multe ori ajung cu 20–30 de minute mai devreme să prind loc în primele rânduri, pentru că noua locație nu are amfiteatre. E doar o simplă clădire de birouri și, automat, este mult mai greu să vezi la tablă. Când este cazul să ne mutăm dintr-o sală în alta, de cele mai multe ori luăm scările, destul de înguste, căci lifturile sunt aproape mereu ocupate, iar pentru a diminua traficul unii profesori își țin cumulat orele, fără pauză, pentru a ne da drumul mai devreme, astfel încât să putem merge la baie sau să ne deplasăm prin clădire mai ușor. În această perioadă sunt destul de mulți studenți răciți, îți poți da seama cum e o oră de seminar într-o sală neventilată, unde nu se poate deschide geamul...”, a mai precizat aceasta.

În ciuda acestor condiții, studenții nu s-au organizat încă pentru proteste, explică Ionuț.

„Nu s-a gândit nimeni la proteste, chiar dacă suntem nemulțumiți și condițiile lasă mult de dorit. Problema e că nici în sediul vechi nu erau condiții prea bune — tavane și pereți plini de igrasie, era destul de murdară facultatea, lipsa de ventilație de asemenea — și cred că toți factorii ăștia ne-au făcut cumva să nu avem o reacție prea puternică la mutare. Au fost multe alte probleme în care asociația studenților s-a implicat, spre exemplu, proprietarul nu voia să ne lase să folosim liftul deloc, în condiția în care avem ore și la etajele 5–7, iar secretariatul e la 8”, a mai precizat Ionuț.

„Dacă izbucnește un incendiu, pe ce etaj trebuie să fug ca să fie legal?”

Profesorul Gigel Militaru, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității București, este printre cei mai vocali dascăli cu privire la condițiile în care trebuie să își desfășoare activitate.

Acesta și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirile pe Facebook. În cadrul textului de mai jos dezvăluie că noul sediu al instituției nu este nici măcar sigur pentru studenți și cadrele didactice, în caz de incendiu, în ciuda faptului că prețul chiriei este unul exorbitant, de 70.000 de euro pe lună.

„Ieri, la Politehnica Business Tower — locul unde respiram aer reciclat, dar entuziasmul birocratic dă pe dinafară — s-a produs minunea: adunare generală de „responsabili”. Decanul, prezent eroic de la ora 7, flancat de doi prorectori înarmați cu hârtii care ne apără de incendiu (și, probabil, cu stingătoare în papornițe), au venit să demonstreze că blocul are autorizație ISU. Dar - atenție, moment de geniu administrativ! - doar pentru unele etaje. Altele, se pare, nu ard. Sau, dacă ard, focul e bine educat și știe să se oprească la limita juridică a avizului ISU. Am aflat și că autorizarea e pentru 300 de studenți (pe etaj sau bloc nu mai știu). Nu știm însă care sunt cei 300 de studenți norocoși și care 700 trebuie să aștepte în curte, ca să se poată respecta legea. Poate o să facem un algoritm — suntem la Matematică, nu?

Cireașa de pe tort? Patronul clădirii, invitat special, a coborât dintr-un Rolls-Royce, să dea o lecție practică studenților despre capitalismul universitar românesc. Într-o țară în care studenții au bursele tăiate, abia își plătesc chiria și profesorii respiră aer reciclat, cel care închiriază clădirea Universității din București vine cu mașina de superlux — plătită, ironic, din banii universității: 70.000 de euro pe lună. O sumă suficientă ca UB să-și cumpere propriul sediu — dar, probabil, nu se compară cu confortul de a finanța un Rolls-Royce pentru un afacerist de cartier. Așa că voi intra din nou la curs cu o întrebare simplă: dacă izbucnește un incendiu, pe ce etaj trebuie să fug ca să fie legal? Și o sugestie pentru conducerea UB: dacă tot cred că totul e „în regulă”, mutați rectoratul acolo. Să vadă și dânșii cum e să predai într-un cazan fără aer, cu autorizație „selectivă”.

Să fim bine înțeleși: în curând se împlinesc 10 ani de la „Colectiv”. Unii dintre studenții mei au murit acolo. N-am de gând să tac până nu mă asigur că indiferența, incompetența și corupția nu mai fac încă o listă de victime. Un fost student m-a întrebat ieri, cu haz amar:

„Dom’ profesor, cu 70.000 de euro pe lună (rata la banca) nu putea UB să-și cumpere un sediu, în loc să plătească rata la Rolls-ul patronului?” O întrebare bună. Poate că răspunsul e înscris în fumul imaginar care, dacă izbucnește, promitem să se oprească politicos la etajul cu autorizație”, a relatat acesta.

Ziare.com a cerut un punct de vedere din partea Facultății de Matematică și Informatică a Universității București. Instituția nu ne-a răspuns până la momentul publicării materialului.

