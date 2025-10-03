„Nu știu de ce trebuie să merg la facultate”: CEO-ul Ford spune că fiul său din Generația Z a lucrat ca mecanic și s-a întrebat dacă diploma de patru ani mai merită

CEO-ul Ford, Jim Farley, a reunit săptămâna aceasta o serie de experți pentru a discuta despre ceea ce el numește „economia esențială” – coloana vertebrală a clasei muncitoare, pe care o vede prinsă într-o criză.

CEO-ul AT&T, John Stankey, și CEO-ul FedEx, Raj Subramaniam, au vorbit despre modul în care inteligența artificială afectează industria manufacturieră și despre cum se străduiesc să țină pasul cu schimbările; guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a avertizat cu seriozitate asupra riscului ca China să „domine” dacă nu suntem atenți la industria auto; iar CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, a apărut prin videoconferință pentru a îndemna America să nu devină o „națiune a conformității și a bifării de căsuțe”.

Dar în timpul discuției principale, alături de secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, și Mike Rowe, fondatorul Mike Rowe Works Foundation, Farley a dezvăluit cum este afectată chiar și propria sa familie. „Fiul meu a lucrat ca mecanic vara aceasta”, a spus Farley în timp ce modera discuția.

Apoi, Farley a adăugat că fiul său a spus ceva ce i-a lăsat pe amândoi, pe el și pe soția sa, fără cuvinte: „Tată, îmi place foarte mult munca asta. Nu știu de ce trebuie să merg la facultate.” Farley a spus că el și soția sa s-au privit și s-au întrebat: „Ar trebui să discutăm despre asta?” El a remarcat că acest lucru se întâmplă în multe familii americane. „Ar trebui să fie o dezbatere”, a spus el.

Matematica nu se mai leagă

Rowe, un susținător de lungă durată al meseriilor vocaționale, a subliniat date care arată că, pentru fiecare doi muncitori calificați care intră pe piața muncii, cinci se pensionează anual. Dezechilibrul, a explicat el, este „matematica ce ne ajunge din urmă”, pe măsură ce generația baby-boomer îmbătrânește și rata natalității scade. Rowe a oferit și un exemplu personal: diploma lui a costat 12.200 de dolari în 1984, în timp ce astăzi ar costa în jur de 97.000 de dolari.

„Nimic în istoria civilizației occidentale nu s-a scumpit mai repede”, a spus Rowe. „Nici energia, nici mâncarea, nici imobiliarele, nici măcar sănătatea – nimic nu a fost mai puternic afectat de inflație decât costul unei diplome de patru ani.”

Associated Press a raportat că, într-adevăr, multe facultăți percepeau aproximativ 95.000 de dolari pe an în aprilie 2024, deși sistemul de ajutor financiar reduce acest cost în practică. Totuși, este în mare parte adevărat că inflația în educație, sănătate și locuințe a depășit cu mult cea din domenii precum electronicele, jucăriile sau software-ul – un argument solid pentru punctul lui Rowe. Cu asemenea costuri, valoarea reală a facultății este tot mai des pusă sub semnul întrebării.

Fortune a relatat despre mai mulți antreprenori din Generația Z care au ales să intre direct în meserii în loc să meargă la facultate. Unul, la 23 de ani, era deja propriul său șef și câștiga peste 100.000 de dolari pe an; altul, de 19 ani, era pe drumul spre același nivel. Amândoi aveau activități secundare ca influenceri pe rețelele sociale, adăugând astfel o altă sursă de venit. Marlo Loria, directoare pentru educație profesională și parteneriate inovatoare în cadrul școlilor publice Mesa, Arizona, a spus că le oferă adesea elevilor opțiuni diferite de ruta tradițională de patru ani la facultate.

„Tinerii noștri vor să știe de ce. De ce trebuie să merg la facultate? De ce să mă îndatorez? De ce să fac toate astea?” Ea a adăugat că răspunsul „pentru că așa spun eu” nu mai este suficient.

O cale înapoi spre visul american?

Secretarul Muncii, Chavez-DeRemer, a împărtășit același sentiment, spunând că guvernul, educatorii și industria trebuie să colaboreze pentru a face meseriile calificate atractive pentru tinerii americani. „Prea mult timp nu am adus oamenii potriviți la masă”, a spus ea, subliniind nevoia de colaborare astfel încât „vocea afacerilor să fie auzită, iar forța de muncă americană să fie valorizată.” Ea a argumentat că, dacă un american obișnuit își dorește un loc de muncă bine plătit și o casă, ar trebui să ia în serios în considerare o meserie calificată.

Ea a întrebat: „Știți că majoritatea celor de 35–40 de ani nu vor putea să-și cumpere o casă în viitorul apropiat?”

Acesta este momentul în viața oamenilor în care încearcă să-și întemeieze familii, iar economia actuală din SUA nu îi sprijină în acest sens, a spus ea. Chavez-DeRemer a menționat că absolvenții de școli profesionale câștigă adesea peste 100.000 de dolari pe an, iar un muncitor calificat câștigă, în medie, cu aproximativ 11.000 de dolari mai mult decât un absolvent de facultate.

Principala piedică, a spus Rowe, nu este doar una economică, ci una culturală. „Stigmele, stereotipurile și percepțiile greșite au conspirat pentru a împiedica o întreagă generație de tineri să ia în considerare cu adevărat meseriile”, a spus el. Până când cultura nu se va schimba și oamenii nu vor recunoaște demnitatea și oportunitățile acestor locuri de muncă, încercările de a umple golurile din forța de muncă vor fi „donquijotești sau sisifice.”

Întrebarea despre inteligența artificială

Întrebați despre teama că AI și roboții ar putea înlocui muncitorii, ambii vorbitori s-au arătat optimiști. Chavez-DeRemer a comparat tranziția actuală cu revoluțiile industriale și tehnologice din trecut, spunând: „Ne adaptăm. Suntem un popor care se adaptează.” Ea a subliniat că AI ar trebui privită ca un instrument care îi sprijină, nu îi înlocuiește, pe lucrătorii esențiali.

„Companiile își recalifică angajații,” a spus ea. „Cercetarea și dezvoltarea ne arată că [AI] va crea noi tipuri de locuri de muncă.”

Rowe a adăugat: „AI vine după programatori, nu încă după sudori”, subliniind reziliența și cererea în creștere pentru meseriile tehnice. El a spus că fiecare profesie „de pe linia frontului”, de la sudură la instalarea conductelor, este în plină expansiune – și AI nu va schimba asta.

Rowe a menționat și comentariile CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, despre nevoia de muncitori calificați pentru a susține infrastructura centrelor de date care alimentează boomul AI. De asemenea, a citat și declarațiile CEO-ului BlackRock, Larry Fink, care a spus că portofoliul său de peste 12 trilioane de dolari depinde de existența unui număr suficient de electricieni – un domeniu ce se confruntă cu o lipsă de sute de mii de lucrători.

„Cei mai mari CEO-i din țară trag acum semnalul de alarmă metaforic,” a spus Rowe, numind această problemă „una macro” pe care economia esențială o poate rezolva.

