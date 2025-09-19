Facultatea pe care doar jumătate dintre studenții care se înscriu ajung să o termine. Majoritatea tinerilor consideră că actul educațional este foarte costisitor

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 16:27
217 citiri
Facultatea pe care doar jumătate dintre studenții care se înscriu ajung să o termine. Majoritatea tinerilor consideră că actul educațional este foarte costisitor
Studenți la curs FOTO /Pexels

Doar o jumătate dintre studenţii la Drept finalizează studiile de licenţă începute la forma de învăţământ cu frecvenţă, arată Raportul privind starea învăţământului juridic superior din România, lansat vineri, 19 septembrie, de către Federaţia Asociaţiilor Studenţilor de Drept din România.

În ceea ce priveşte învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă, acesta este finalizat de o treime dintre studenţi.

"Conform datelor înregistrate, înţelegem faptul că majoritatea facultăţilor de Drept din ţară nu organizează un examen propriu de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, luând în considerare rezultatele obţinute de către candidaţi la Bacalaureat fie în totalitate, fie media ponderată a acestora şi a rezultatelor obţinute de aceştia în timpul studiilor liceale", mai arată raportul.

Potrivit sursei citate, aproape o treime dintre studenţi nu consideră faptul că biblioteca facultăţii la care studiază asigură materialele necesare tuturor studenţilor înmatriculaţi, cel puţin la nivelul bibliografiei obligatorii - care face obiectul direct al tematicii examenului de an.

Studiul evidenţiază că, la momentul actual, aproape jumătate dintre studenţi nu cunosc oportunităţile pe care facultatea le pune la dispoziţie, chiar atunci când acestea există şi sunt multiple.

73% dintre respondenţi nu sunt de acord cu reintroducerea obligativităţii lucrării de licenţă începând cu anul universitar 2025-2026, iar 7,3% sunt încă sceptici privind această măsură. Mai puţin de 20% sunt de acord cu această nouă structură.

Studiul relevă că doar 33,5% dintre aceştia au menţionat că facultatea de provenienţă le asigură un partener de practică pentru a putea parcurge stagiul de practică obligatorie sau facultativă în condiţii optime. Peste jumătate dintre aceştia au infirmat acest lucru, fiind nevoiţi să îşi asigure singuri practica de specialitate.

"Observăm, astfel, că o majoritate covârşitoare dintre studenţi nu cunosc dacă sunt reprezentaţi, conform legii, în Comisiile importante întocmite la nivelul facultăţilor la care studiază. Aceştia nu ştiu, deci, nici cui să se adreseze în caz de nevoie şi, mai ales, nu pot verifica dacă interesele lor au fost expuse aşa cum prevede legea", se menţionează în document.

Conform sursei citate, peste 75% dintre respondenţi consideră că actul educaţional este costisitor sau foarte costisitor, aspect subliniat atât de costul traiului în oraşele universitare, dar şi de preţurile considerabile pentru tratatele şi materialele de studiu, ori accesul la baze de date şi soft-uri legislative pe care universităţile nu le pun la dispoziţie.

Un cadru universitar atrage atenția asupra unui paradox la Biblioteca Națională a României. „Curată mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă”
Un cadru universitar atrage atenția asupra unui paradox la Biblioteca Națională a României. „Curată mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă”
Bogdan Oprea, cadru didactic al Universității din București, a vorbit într-o postare pe Facebook despre Biblioteca Națională a României. Oprea atrage atenția că studenții străini sunt...
Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI
Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI
În ultimii ani, domeniul inteligenței artificiale a devenit unul dintre cele mai atractive pentru tinerii absolvenți de informatică și inginerie. Tot mai mulți studenți visează să-și...
#facultate, #drept, #Facultate Drept, #studenti , #facultati
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
Digi24.ro
Reactia savuroasa a premierului de la Londra cand Trump povesteste ca a rezolvat un razboi care nu a existat niciodata
DigiSport.ro
Antonela Roccuzzo a facut ravagii cu cea mai recenta postare. "O perfectiune de femeie!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov
  2. Cum va fi vremea în prima zi de weekend. Procesul de încălzire continuă. Ce temperaturi vom avea în Capitală
  3. Facultatea pe care doar jumătate dintre studenții care se înscriu ajung să o termine. Majoritatea tinerilor consideră că actul educațional este foarte costisitor
  4. S-au emis primele tichete pentru plata facturilor la energia electrică. Cine poate beneficia de sprijin și până când se mai pot depune cereri
  5. Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani
  6. Alertă alimentară. Mai multe loturi de ouă, retrase urgent din supermarketurile Kaufland şi Mega Image FOTO
  7. UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
  8. Iranul efectuează un test suspect cu rachetă
  9. Românce arestate într-o anchetă de furt și jaf în Canada. Victimele, bătrâni cu bani. Cum acționau femeile
  10. O elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce ar fi consumat droguri. Unde a avut loc incidentul