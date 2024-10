Tot mai mulți angajatori afirmă că nu le pasă dacă ai o facultate. Totuși, majoritatea par să fie în continuare interesați de acest aspect. "Este cel mai stupid lucru"

Exigențele angajatorilor în legătură cu educația universitară s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. Tot mai multe companii caută candidați cu diplome relevante în domeniile specifice de activitate, dar și cu abilități practice care să le permită să se integreze rapid în echipe. În plus, angajatorii apreciază experiența de muncă, cum ar fi internship-urile, care demonstrează capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice în situații reale.

De asemenea, competențe precum comunicarea, colaborarea și gândirea critică au devenit esențiale, iar angajatorii își doresc candidați care să fie adaptabili și să facă față provocărilor într-un mediu de lucru în continuă schimbare. Astfel, pe lângă diplomă, experiența și abilitățile interumane devin tot mai importante în procesul de selecție.

Business Insider a publicat un articol despre cât de importantă mai este pentru angajatori diploma care atestă absolvirea unei facultăți.

Atunci când un anunț de angajare precizează că rolul nu necesită o diplomă, Ranji McMillan începe să se îngrijoreze. Mai mult ca sigur, spune ea, postul va fi în vânzări sau va implica o muncă care nu se potrivește cu experiența ei. "Dacă cineva spune că nu caută o diplomă, trebuie să te uiți la ceea ce vor să faci, pentru că se pare că îți vor da o muncă de rahat", a declarat McMillan pentru Business Insider.

McMillan are 42 de ani și locuiește în Los Angeles. Își caută de lucru de mai bine de un an și jumătate. McMillan are o diplomă de asociat, dar nu o diplomă de licență. Cu toate acestea, ea are mai mult de un deceniu de experiență în gestionarea mărfurilor folosite în ședințele foto pentru retaileri de renume.

Atunci când se uită pe listele de locuri de muncă, estimează că se confruntă de cele mai multe ori cu o cerință formală de diplomă. McMillan este unul dintre milioanele de lucrători americani care se lovesc de ceea ce se numește uneori plafonul hârtiei. Acest lucru se întâmplă chiar dacă din ce în ce mai mulți angajatori renunță la cerința ca candidații pentru anumite locuri de muncă să aibă diplomă de licență.

Obiectivul este adesea formulat în jurul dorinței de a angaja pe baza abilităților, nu a diplomei, totuși mulți șefi au fost lenți în a face următorul pas: acela de a angaja lucrători care nu dețin diplome de patru ani.

David Deming, profesor de economie politică la Harvard's Kennedy School, a declarat pentru BI că, în timp ce unii angajatori ar putea să nu mai ceară o diplomă de licență pentru anumite funcții, celor care fac angajările încă le-ar putea păsa dacă un candidat are o diplomă. "Firmele vor să fie creditate pentru că au eliminat o cerință, dar asta nu înseamnă neapărat că își schimbă, în final, politica de angajare", a spus el.

Deming a afirmat că mulți angajatori privesc un lucrător cu o diplomă de patru ani ca pe o investiție - un lucrător care poate fi modelat în ceea ce dorește firma.

Angajarea pe baza competențelor

Burning Glass Institute, o organizație non-profit care analizează viitorul muncii și al învățării, și Harvard Business School au constatat, într-un studiu publicat la începutul anului 2024, că, chiar și atunci când angajatorii angajează persoane fără diplome de patru ani pentru funcții care altădată le cereau, acest lucru nu se întâmplă în număr mare. Potrivit studiului, angajarea pentru competențe sau experiență, mai degrabă decât pentru educație formală, a reprezentat doar una din 700 de angajări în 2023. Cercetătorii au examinat mai mult de 11 000 de roluri la firme mari și au comparat angajările cu cel puțin un an înainte și după ce angajatorul a renunțat la cerința de diplomă. Studiul a analizat modificările rolurilor din 2014 până în 2023.

Reticența unor angajatori de a angaja lucrători fără diplome de patru ani este importantă, deoarece numai aproximativ 36% dintre persoanele de 25 de ani și mai în vârstă din SUA aveau o diplomă de licență în 2023, conform Biroului de recensământ. În parte, acest lucru se datorează faptului că costul ridicat al școlarizării poate fi o barieră majoră.

Un impuls pentru angajatori

Admiterea lucrătorilor pe baza abilităților lor, mai degrabă decât pe baza CV-ului lor, poate fi un câștig pentru afaceri. Firma de consultanță McKinsey & Company, citând cercetări, notează că angajarea în funcție de abilități este "de cinci ori mai predictivă" în ceea ce privește performanțele unei persoane la locul de muncă decât angajarea în funcție de nivelul de educație și de două ori mai predictivă decât angajarea în funcție de istoricul profesional al unei persoane. Cercetarea Boston Consulting Group a constatat că persoanele angajate pe baza competențelor lor tind să fie promovate în același ritm ca și persoanele angajate în mod tradițional, dar rămân la angajator cu 9% mai mult timp.

Cu toate acestea, Mona Mourshed, CEO fondator al Generation, o rețea non-profit axată pe mobilitatea economică, a declarat pentru BI că, deși multe organizații notabile și mari susțin angajarea în funcție de competențe, "marea majoritate a angajatorilor nu sunt încă acolo în ceea ce privește practica lor".

Ea a spus că Generation a finalizat recent aproape 100 de interviuri cu angajatori mari și mijlocii din întreaga lume, inclusiv din SUA, întrebând ce impică deciziile lor de angajare.

În mare parte, a spus ea, se reduce la dorința managerilor de angajare de a limita riscurile. De multe ori, este mai ușor să alegeți un CV care arată similar cu cel al angajărilor anterioare, a spus Mourshed. "Angajatorii vor angaja un profil diferit doar atunci când sunt disperați după talente", a spus ea.

Mourshed a declarat că, chiar și în cazul organizațiilor care ar fi dispuse să analizeze în primul rând competențele, reducerile din ultimii ani ale departamentelor de resurse umane au pus la încercare unele echipe de recrutare. Acest lucru înseamnă că ar putea exista mai puține persoane care să se uite a doua oară la o persoană care nu deține calificările academice tipice, a spus ea.

"Cel mai simplu și mai leneș filtru"

Chris Hyams, CEO al Indeed, a declarat pentru BI că, pentru multe locuri de muncă, angajatorii se bazează pur și simplu pe diplomă. "Ceea ce caută oamenii, pentru că este cel mai ușor și mai leneș filtru, este o diplomă de patru ani de la o "școală bună"", a spus el.

Dar acest lucru este adesea lipsit de viziune, a spus Hyams. El a amintit de situația dificilă a cumnatului său, pe care Hyams l-a descris ca fiind "un tip genial" care nu a terminat facultatea. În schimb, el a construit și a condus un studio de muzică înainte de a deveni administrator Salesforce, a spus Hyams. Cu toate acestea, el a avut dificultăți în a-și găsi un loc de muncă după ce și-a pierdut slujba în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

"A fost finalist pentru cinci posturi diferite unde i s-a spus: "Ești de fapt cel mai bun candidat pe care l-am intervievat, dar avem nevoie de o diplomă de patru ani"", a spus Hyams. "Este cel mai stupid lucru".

În America există 70 de milioane de lucrători calificați prin căi alternative.

Lucrătorii vor avea nevoie de mai multă formare

În anii următori, mulți lucrători vor avea nevoie de mai multă, nu mai puțină, învățare pentru a-și face treaba. Ministerul Educației din SUA preconizează că, până în 2027, 70% dintre locurile de muncă vor necesita școlarizare sau formare după liceu. Adesea, aceasta ar putea însemna o diplomă de patru ani. Cercetătorii de la Georgetown University Center on Education and the Workforce estimează că, în 2031, 42% dintre locurile de muncă vor necesita ca candidații să aibă cel puțin o diplomă de licență, în timp ce 28% dintre locurile de muncă vor necesita ca cineva să aibă o diplomă de liceu sau mai puțin.

Bethlam Forsa, CEO al Savvas Learning Company, care produce materiale didactice pentru elevii de la grădiniță până la liceu, a declarat pentru BI că există adesea un decalaj între competențele "pregătite pentru muncă" pe care le posedă elevii și ceea ce caută angajatorii. Ea a spus că cercetările au arătat că elevii care nu doresc să urmeze o facultate nu sunt adesea informați despre căi alternative, cum ar fi stagiile sau programele de educație profesională și tehnică.

"Avem un sistem care este destinat în primul rând facultăților", a spus Forsa. Ea a mai spus că angajatorii ar putea fi nevoiți să își adapteze metodele de evaluare pentru a evalua mai bine ce pot face solicitanții de locuri de muncă. Angajatorii ar putea, de exemplu, să se uite la orice certificări pe care un candidat le-ar fi obținut, ca o modalitate de a angaja pentru competențe, nu pentru o diplomă universitară, a spus Forsa.

Firma de cercetare Gartner a raportat în iulie că 74% dintre liderii de resurse umane intervievați consideră că majoritatea angajatorilor își îndreaptă atenția asupra modului de gestionare a talentelor către competențe. Cu toate acestea, doar patru din 10 persoane intervievate au raportat că organizațiile lor au implementat procese care ar permite realizarea acestui lucru.

Concentrarea pe competențe poate fi, de asemenea, o modalitate de a păstra oamenii în cadrul unei organizații, nu doar de a-i angaja, potrivit lui Jon Lester, vicepreședinte al departamentului de tehnologie a resurselor umane, date și inteligență artificială la IBM.

Acesta a declarat pentru BI că, în urmă cu aproape un deceniu, un IBMer mediu petrecea 31 de ore pe an învățând noi abilități. Până în 2023, aceasta a crescut la 87 de ore. Toată această învățare, a spus Lester, ajută la retenție.

De asemenea, se află în centrul modului în care IBM își compensează angajații, a spus el. "Oamenii primesc creșteri salariale mai ales datorită competențelor pe care le-au dobândit", a spus Lester.

Cercetările susțin această opinie. Potrivit McKinsey, competențele dobândite la locul de muncă contribuie cu 46% la câștigurile pe viață ale unei persoane obișnuite.

În ceea ce o privește, pe măsură ce McMillan continuă să caute un loc de muncă, ea izbucnește adesea în lacrimi - uneori de mai multe ori pe săptămână.

Ea a spus că a completat sondaje și a făcut tot ce a putut pentru a câștiga câțiva dolari în plus. Luna trecută, un prieten i-a dat un card cadou de 50 de dolari de la un magazin alimentar pentru a o ajuta să se descurce. Când McMillan se uită la listele de locuri de muncă și se gândește dacă o diplomă este necesară, ea a spus că se gândește că, chiar dacă ar avea o diplomă de licență, aceasta ar avea "praf pe ea până acum". "Cu siguranță ar fi trebuit să evoluez până acum, dacă aș fi obținut-o acum 20 de ani", a spus ea.

