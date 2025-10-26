Trei nutriționiști au fost întrebați care este cea mai sănătoasă făină: toți au spus același lucru

Pe măsură ce temperaturile scad, dorința de a găti — și mai ales de a coace — revine pentru multe gospodine. Asta înseamnă că e momentul să ne aprovizionăm cu ingrediente clasice de copt, precum făina.

Mulți dintre noi am crescut folosind făina albă (adesea albita chimic) universală, pentru că era probabil singura opțiune disponibilă în majoritatea magazinelor alimentare.

Însă acele vremuri au trecut. Rafturile pentru copt sunt acum pline de opțiuni diverse de făină — atât din grâu, cât și fără gluten. „Dacă ne plimbăm prin magazin, găsim făină din fasole, cocos, quinoa sau ovăz”, explică nutriționista Rachel Gargano.

Deși e minunat să avem opțiuni, diversitatea aceasta poate face decizia de cumpărare mai dificilă și confuză. Așa că, pentru a clarifica care este cea mai sănătoasă alegere, realsimple.com a cerut opinia a trei nutriționiști autorizați despre ce tip de făină nu doar că aduce beneficii nutriționale, dar este și ușor de folosit în bucătărie.

Ce trebuie să cauți la o făină

Când evaluezi o făină, cel mai important aspect este ingredientul (sau ingredientele) din care e făcută — și cât de nutritive sunt acestea în esență.

„Dacă pornești de la alimente dense în nutrienți, acele făinuri oferă adesea vitamine, minerale și antioxidanți suplimentari pe care nu îi obții din făina albă, aducând un plus de valoare nutrițională coacerii de zi cu zi”, spune Gargano.

Astfel, făinurile minim procesate din nuci sau leguminoase tind să conțină grăsimi nesaturate benefice pentru inimă, fibre și o gamă largă de micronutrienți.

În cazul făinurilor pe bază de cereale — fie ele din grâu sau nu — nivelul de rafinare este esențial. „O făină din cereale este considerată mai sănătoasă dacă este mai puțin rafinată, adică nu i-au fost îndepărtate tărâțele și germenii care conțin fibre, vitamine și minerale”, explică dieteticianul Sheila Patterson.

Pentru a beneficia de conținutul complet de vitamine B, fibre și alți micronutrienți, e important să alegi variante „integrale”. „Aceste făinuri păstrează mai multe fibre, proteine și nutrienți comparativ cu cele rafinate”, adaugă nutriționista Eliza Whitaker.

Un alt aspect important este prezența eventualelor alergii sau sensibilități alimentare. „Toleranța digestivă și sensibilitatea la gluten sunt factori esențiali în alegere”, spune Patterson. Fie că e vorba de alergii la gluten, nuci sau leguminoase, este important să verifici lista de ingrediente înainte de a cumpăra.

Cea mai sănătoasă făină

Când au fost întrebate care este cea mai sănătoasă făină, toate cele trei nutriționiste au fost de acord: făina integrală de grâu este cea mai bună alegere — atât timp cât nu ai boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

„Făina integrală de grâu este obținută din întreg bobul de grâu — tărâță, germene și endosperm — deci conține ceva mai multe proteine (cunoscute și ca gluten) decât făina albă, aproximativ 14%”, explică Gargano.

Pentru că include toate părțile bobului, această făină aduce un aport important de nutrienți. „Făina integrală este mai densă decât cea albă, dar oferă mai multe fibre, vitamine B și antioxidanți”, adaugă Patterson. În plus, conține magneziu, fosfor, calciu, seleniu și zinc — minerale esențiale pentru metabolismul energetic, sănătatea oaselor, digestie și imunitate.

Conținutul ridicat de fibre contribuie și la reducerea colesterolului, stabilizarea glicemiei și hrănirea bacteriilor benefice din microbiomul intestinal — susținând astfel sănătatea generală, inclusiv funcția imunitară și pe cea cerebrală.

Făina din ovăz și migdale este considerată următoarea cea mai sănătoasă opțiune, mai ales pentru cei care evită glutenul, deși poate necesita puțină experiență în coacere pentru a obține aceleași rezultate ca rețetele cu grâu.

Cum să folosești făina integrală acasă

Spre deosebire de făina fără gluten, cea integrală poate fi folosită aproape în toate rețetele în care ai folosi făină albă — doar că este nevoie de atenție la detalii. „Dacă nu ești atent, preparatul poate deveni prea dens sau tare”, avertizează Gargano.

Poți evita asta folosind făină integrală de patiserie sau un amestec de făină albă și integrală pentru pâine. „Eu folosesc jumătate albă, jumătate integrală când fac banana bread, pentru a crește aportul de fibre și nutrienți — dar unii pot începe cu 25% integrală și să crească treptat proporția”, spune Gargano.

„Amestecarea făinurilor poate ajuta la echilibrarea nutriției cu textura și preferințele de coacere”, confirmă și Patterson.

Poți folosi făina integrală 100% în multe rețete, dacă adaugi ingrediente care aduc umiditate — precum iaurt grecesc, piure de mere, banană pasată sau dovleac. „Acestea înmoaie textura fără să reduci valoarea nutritivă”, explică Patterson.

„Făina integrală este excelentă pentru pâine, tortilla de casă și aluat de pizza”, adaugă Whitaker. Este potrivită și pentru vafe, clătite, brioșe, prăjituri, fursecuri, brioșe — practic orice desert copt la care te poți gândi.

Așadar, chiar dacă raftul cu făinuri din magazin poate fi copleșitor, făina integrală de grâu rămâne o alegere sigură — oferind nu doar beneficii nutriționale optime, ci și versatilitate și gust delicios în preparatele de zi cu zi.

