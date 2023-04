Lecție de fair-play. Moment rar întâlnit la un meci de fotbal VIDEO

O lecție de fair-play a fost consemnată la meciul dintre Odd Ballklubb și Brann Bergen, din campionatul Norvegiei.

Când scorul era încă egal, 0-0, în minutul 19, Brann pornește pe contraatac cu o pasă lungă lansată în adâncime și așa începe o cursă între fundașul Sondre Solholm și atacantul Bård Finne.

În timp ce ambii urmăresc mingea, Solholm încetinește după ce a resimțit dureri la coapsă, apoi șchiopătă câțiva metri și se întinde pe gazon.

În loc să se folosească de acest avantaj, atacantul a decis să oprească jocul pentru a permite intervenția echipei medicale.

Întregul stadion a început apoi să-l aplaude pe Finne, protagonistul unui moment de mare sportivitate.

Din nefericire, atât pentru Finne, cât și pentru Brann, meciul a fost pierdut cu 2-0.

🇳🇴👏 An example of peak sportsmanship & professionalism in the Norweigan Premier League by Brann striker, Bård Finne. pic.twitter.com/ufOZt9b9GN