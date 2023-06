Cât de repede se poate alerga pe 1500 de metri? A căzut un nou record în atletism, după o performanță uluitoare

Atleta kenyană Faith Kipyegon, dublă campioană olimpică şi dublă campioană mondială la 1.500 m, a doborât recordul mondial în această probă, fiind cronometrată în 3 min 49 sec 11/100, vineri seară, la reuniunea de la Florenţa (Italia), din cadrul circuitului Diamond League (Liga de Diamant), informează AFP.

Precedentul record - 3 min 50 sec 07/100 - era deţinut din iulie 2015 de etiopianca Genzebe Dibaba.

În vârstă de 29 de ani, Faith Kipyegon a fost foarte aproape să doboare acest record şi în august 2022, când s-a apropiat la doar trei sutimi de secundă de performanţa lui Dibaba cu ocazia reuniunii de la Monte Carlo (3 min 50 sec 37/100).

Parteneră de antrenament a "regelui" curselor de maraton, Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon îşi completează astfel incredibilul palmares cu o nouă performanţă.

Faith Kipyegon, congratulations on your fantastic and spectacular feat of breaking the 1500m WORLD RECORD at the Florence Diamond League! Your run was amazing! pic.twitter.com/sv4UbLCFHD