În ultimii ani, fenomenul știrilor false, cunoscut și sub numele de "fake news", a devenit din ce în ce mai vizibil și mai răspândit atât la noi în țară, cât și la nivel global. Fenomenul a ajuns să fie intens studiat și de oamenii de știință pentru a înțelege cum influențează aceste știri false oamenii și ce anume îi determină să le creadă și să le distribuie mai departe, contribuind astfel la răspândirea dezinformării.

Fake news este un fenomen în care informații false sau inexacte sunt create și distribuite în mod deliberat, cu scopul de a manipula sau de a influența opinia publică. Aceste informații pot fi prezentate sub forma unor știri, articole, videoclipuri sau alte variante de conținut și sunt adesea distribuite pe rețelele de socializare și pe alte platforme online. Unul dintre scopuri poate fi acela de a promova anumite interese de ordin politic, economic sau social, de a induce în eroare publicul sau pur și simplu de a crea confuzie.

Potrivit specialistului în securitate cibernetică Mircea Șcheau, unele știri false sunt pregătite cu atenție de grupuri infracționale și nivelul pericolului lor depinde de ce își propun aceste grupuri. Unele grupări vor doar să răspândească știri fără a avea intenția de a răni pe cineva, iar altele, mai organizate, vor să destabilizeze comunități.

”Gradul de pericol al unei știri pregătite cu minuțiozitate, în spatele căreia poate

au fost consumate multe ore de analiză din partea grupurilor sau grupărilor infracționale, depinde de ținta pe care și-a propus să o atingă respectivul grup infracțional. Raportat la grupările infracționale, putem să le clasificăm în cazul de față în echipe care doresc doar să propage o știre cu un caracter mai mult sau mai puțin simpatic, fără intenția de a răni pe cineva, și sigur că acea știre are și un disclaimer de genul: această știre este un pamflet.

Însă, există și cazuri în care grupuri foarte bine organizate, bine susținute, bine finanțate, eventual cu sprijin statal, intenționează să destabilizeze un anumit segment social sau poate întreaga societate la nivel național, regional sau internațional. Consider că ar trebui luate foarte, foarte serios toate aceste acțiuni deoarece efectul care se poate înregistra pe termen scurt, mediu și lung ne poate afecta nu numai la nivel personal, ci și la nivel național sau internațional. Și când spun asta, fac referire la infrastructurile critice și la securitatea națională.

Mai multe știri false concertate și concentrate pe un anumit subiect pot să determine o repoziționare a celor la care ajunge știrea falsă astfel încât să-și exprime opinia pozitivă sau negativă față de o anumită persoană publică sau față de un fenomen. Să nu uităm că în urma unei profilări, cu ghilimelele de rigoare, profesioniste, și în urma unor manipulări în masă au fost obținute rezultate care pleacă de la simple elemente de natură comercială până la alegeri care au influențat și poate încă mai influențează cursul social la nivel internațional”, consideră expertul.

Credibilitatea unei știri false depinde de cât de bine sunt amestecate elementele reale cu cele false și de priceperea celui care a fabricat știrea pentru a obține un anumit rezultat.

”Pentru ca o știre falsă să devină mai mult sau mai puțin rapid credibilă depinde de elementele reale inserate printre elementele false, pe de o parte și pe de altă parte depinde de abilitatea sau profesionalismul, cu ghilimelele de rigoare, a celui care prelucrează știrea respectivă cu scopul de a obține un efect a priori stabilit. Este foarte important ca printre segmentele de text ce conțin informații adevărate să le identificăm pe cele care conțin cu siguranță date de natură a ne influența să luăm decizii împotriva voinței noastre în mod normal”, explică specialistul.

În trecut, știrile false depindeau mai mult de anunțuri sau de conversațiile între oameni, dar acum, odată cu creșterea interconectivității dintre lumea reală și cea virtuală, internetul și platformele de socializare sunt principalele surse de propagare a știrilor false.

”Dacă înainte propagarea știrilor false ținea sau depindea mult de anunțuri sau de contactul individual, acum, în contextul în care lumea virtuală se întrepătrunde din ce în ce mai mult cu lumea reală, internetul este una dintre sursele de propagare a știrilor false, precum și platformele de socializare care până la urmă se bazează sau au ca suport de transmisie tot internetul. Spațiul Metaverse poate și el să fie sau poate să se constituie într-o nouă realitate în care infracțiunile pot să provoace aceleași pierderi ca în viața reală. Consider că mediul online este cel care permite ca știrile false să ajungă destul de repede la destinatarul vizat”, punctează Mircea Șcheau.

Cei mai expuși sunt cei care caută informații din surse nesigure, evitând sursele oficiale și preferând să se bazeze pe aceleași surse fără a verifica sau a analiza critic informațiile pentru a distinge între fals și adevărat.

”Publicul cel mai vulnerabil este cel neinformat. Este cel care preferă să acumuleze cunoștințe din surse îndoielnice. Este publicul care nu accesează sursele oficiale de informație puse la dispoziție, care la un moment poate să devină masă critică, care își împărtășește același tip de valori, același tip de informații, același tip de cunoștințe colectate din același tip de surse. E publicul care nu se apleacă asupra mai multor surse de informații și nici nu caută să analizeze sau să facă în mod normal, firesc, și natural comparații pentru a afla dacă o informație este falsă sau adevărată”, explică specialistul.

Este important să ne informăm bine înainte de a lua o decizie despre o știre, pentru că adesea nu putem distinge între adevăr și minciună dacă nu avem suficiente informații.

”Ne putem proteja de știrile false informându-ne foarte bine. Nu putem avea pretenția de a diferenția natura unei știri dacă este falsă sau adevărată atât timp cât ne lipsesc elementele de bază pentru a face această diferență. Ne orientăm foarte mult spre știrile de cancan, și poate uneori cu amuzament le comentăm fără a verifica dacă sunt sau nu sunt adevărate. De aceea obligativitatea de a ne informa înainte de a pronunța un verdict raportat la un anumit tip de știre ne revine fiecăruia dintre noi”, mai spune specialistul Mircea Șcheau.

Spre exemplu, în anul 2022, cea mai virală dezinformare din România a fost despre presupusa vizită a lui Elon Musk, fondatorul Tesla și actual proprietar al Twitter, în țară. O știre falsă, difuzată de un site obscur, pretindea că Musk urma să petreacă Halloween-ul la Castelul Bran, însoțit de actori precum Angelina Jolie. Credibilitatea informației a fost întărită de prezentarea unor imagini cu omul de afaceri Peter Thiel, unul dintre fondatorii PayPal, care ar fi organizat petrecerea. Această știre falsă a fost preluată de toate televiziunile, care au transmis în direct de la eveniment.

To the best of my knowledge, I have never met him, nor was I at that Halloween party in Romania