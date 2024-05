Fake news despre mobilizare pentru războiul din Ucraina la agenţia naţională de presă dintr-o țară NATO. Autoritățile bănuiesc un atac cibernetic rusesc

O ştire falsă, publicată de agenţia naţională de presă poloneză PAP, conform căreia cetăţeni polonezi vor fi mobilizaţi pentru a fi trimişi să lupte în războiul din Ucraina, este cel mai probabil rezultatul unui atac cibernetic rusesc, au anunţat vineri, 31 mai, autoritățile de la Varșovia, transmite AFP.

"Măsuri imediate au fost luate în urma unui probabil atac cibernetic rusesc împotriva agenţiei de presă poloneze şi difuzării unor mesaje de dezinformare despre o pretinsă mobilizare în Polonia", a precizat pe reţeaua socială X un purtător de cuvânt al serviciilor de informaţii poloneze.

Ştirea falsă, în care premierul polonez Donald Tusk este citat anunţând o mobilizare a cetăţenilor polonezi care ar urma să fie trimişi să lupte de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, a fost difuzată vineri, 31 mai, pe fluxul de ştiri al agenţie de presă PAP.

"Pe 1 iulie 2024, o mobilizare militară parţială va fi anunţată în Polonia. 200.000 de cetăţeni polonezi, foşti militari sau simpli civili, vor fi chemaţi să efectueze serviciul militar obligatoriu. Toţi mobilizaţii vor fi trimişi în Ucraina", se arată în acea ştire falsă, care mai afirmă că ucrainenii aflaţi în Polonia nu fac parte din cei mobilizabili.

‼️ The Polish 🇵🇱 News Agency has posted a fake article probably as a result of a Russian 🇷🇺 cyberattack.

A false press release was published on PAP’s website about partial mobilization and sending 200 000 troops to Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/tzPbVTrHAo