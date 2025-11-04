Mișcarea suveranistă, principala sursă de dezinformare din România. Cum ajung mulți oameni să creadă și să susțină narative false

Dezinformarea din România s-a transformat într-un ecosistem bine organizat, în care narațiunile anti-UE, conspirațiile și propaganda pro-Kremlin circulă prin rețele locale de influenceri, politicieni și platforme media alternative. Fenomenul, care la început părea izolat la grupuri marginale, a ajuns astăzi să influențeze discursul public, să contamineze dezbaterile electorale și să modeleze percepțiile a milioane de cetățeni. Într-un climat politic dominat de neîncredere și de rupturi sociale adânci, mesajele anti-occidentale s-au infiltrat în spațiul public cu o viteză alarmantă, alimentate de algoritmii rețelelor sociale și de tăcerea instituțiilor oficiale.

Un nou raport publicat de Disinfo.eu arată că România se confruntă cu un val tot mai amplu de manipulare informațională, în care principalele teme sunt anti-UE, anti-NATO și pro-Kremlin, completate de conspirații despre „globalism”, „dictatura sanitară” sau „coloniile străine din România”. Potrivit documentului, semnat de cercetătorul Ciprian Cucu de la Universitatea de Vest din Timișoara, propaganda rusă a devenit mai vizibilă pe platformele de social media, în special pe TikTok, unde influenceri locali promovează conținut favorabil Kremlinului, uneori disimulat în formate satirice sau „anti-sistem”.

Raportul arată, de asemenea, că mișcarea suveranistă, care combină naționalismul, populismul și teoriile conspirației, a devenit o forță politică semnificativă, acumulând circa 35% din locurile din Parlament. În absența unei reacții coerente din partea statului, Rusia a reușit să-și infiltreze mesajele prin intermediul unor politicieni, influenceri și publicații alternative, fără să mai aibă nevoie de canale media proprii.

Analistul George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a punctat, într-o analiză pentru Ziare.com, asupra unei crize profunde de identitate și încredere care macină societatea românească. În opinia sa, fenomenul dezinformării și al radicalizării nu este cauza, ci efectul unui șir lung de eșecuri sistemice.

„Mulți înțeleg că narativul e fals, dar continuă să îl susțină din rațiuni revanșarde”

George Rîpă consideră că partidele tradiționale au eșuat în misiunea lor esențială: aceea de a conecta cetățenii cu statul și de a genera încredere. În loc să ofere soluții, au devenit actori ai fragmentării.

„Discuția e lungă și are mai multe componente: eșecul partidelor clasice, eșecul sistemului de educație, eșecul mass-media tradiționale, eșecul chiar al mass-media generalistă, eșecul oamenilor de afaceri de a se implica real în păstrarea cursului navei numite România.

Milioane de oameni se simt dezorientați, au rămas fără repere morale și profesionale, așa că ajung să creadă și apoi să susțină narative false. Mulți înțeleg că narativul e fals, dar continuă să îl susțină din rațiuni revanșarde”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

Statul și cetățeanul: ruptura de comunicare

George Rîpă identifică o problemă în modul în care statul român interacționează cu propriii cetățeni, o ruptură care s-a acutizat în momentele de criză recente. Acesta spune că lipsa de comunicare a autorităților a adâncit ruptura dintre stat și societate. Soluția, în opinia analistului, este ca președintele să încerce o reconciliere.

„Soluția e ca statul român să se deschidă către cetățeni, să asculte mai mult, să poarte un dialog real. Modul în care statul a comunicat cu românii, în pandemie, pe tema invaziei ruse din Ucraina, pe tema alegerilor anulate de anul trecut, nu a fost unul specific unei democrații consolidate ci mai degrabă a unui sistem autoritar.

Oamenii nu sunt proști, înțeleg că lucrurile nu pot merge mereu perfect, înțeleg că pot exista și momente complicate. Cineva trebuie totuși să comunice cu ei – Klaus Iohannis a eșuat, acum e de datoria lui Nicușor Dan să o facă”, a menționat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

