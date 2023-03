Dezastrul care se ivește după colapsul băncilor americane. „E mult gunoi sub preş. Cel mai probabil în 2025 o să vedem o criză puternică”

Domeniul financiar-bancar este sub presiune după ce mai multe bănci s-au prăbușit pe bursă FOTO Pixabay

Domeniul financiar-bancar este sub presiune după ce mai multe bănci s-au prăbușit pe bursă.

Acțiunile băncilor europene au înregistrat cel mai mare declin din ultimele nouă luni, afectate de îngrijorările investitorilor cu privire la sectorul bancar american.

Majoritatea analiştilor sunt de părere că aceste căderi au legătură cu anunţul grupului bancar Silicon Valley Bank Financial Group, partener bancar important pentru sectorul tehnologic, privind o majorare importantă de capital în valoare de 2,25 miliarde de dolari.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Ziare.com ultimele evoluții de pe piața financiar-bancară.

„Criza declanşată de prăbuşirea SVB (Silicon Valley Bank) denotă gradul ridicat de nervozitate şi de incertitudine din pieţele financiare.

SVB, o bancă relativ medie din SUA, s-a prăbuşit din cauza retragerilor semnificative de capital, pe fondul unei politici nesăbuite de investiţii în sectorul startup-urilor, unul extrem de volatil. Atunci când investitorii speculativi, stimulaţi de un zvon privind situaţia fragilă a băncii, şi-au retras masiv depozitele, banca a fost nevoită să vândă ce mai poate, chiar şi în pierdere, pentru a face faţă retragerilor. N-a reuşit şi a ajuns la faliment”, a declarat analistul fiscal Adrian Negrescu.

Specialistul spune că este posibil ca în perioada următoare vor mai fi probleme pe piața financiar-bancară.

„Ulterior, capitalurile speculative au mai provocat un faliment, cel al Signature Bank, o bancă cu un focus puternic pe zona de criptomonede. Şi acolo s-a dovedit faptul că bancherii nu au judecat corect echilibrarea balanţei – credite vs. depozite, astfel că prăbuşire a venit ca un castel de cărţi de joc.

Nu este exclus ca, în perioada următoare, să vedem şi alte bănci şi fonduri de investiţii, asociate în special zonei crypto, că vor intra în dificultăţi financiare pentru că, aşa cum spuneam încă de anul trecut, zona crypto va fi debuşeul ideal pentru eliminarea tensiunilor din pieţele financiare, umflate puternic de tipărirea de bani din pandemie”, susține expertul.

Adrian Negrescu este de părere că nu vom asisa curând la o criză financiară ca în 2009, însă următorii ani vor fi grei.

„Emoţia, deciziile de moment, stilul impulsiv şi incontrolabil în care functionează pieţele financiare în acest moment vor continua să genereze probleme însă nu mă aştept să asistăm la o criză similară cu cea din 2009.

Da, e mult gunoi sub preş, însă băncile sunt mai solide ca oricând, raportând profituri spectaculoase ca urmare a inflaţiei.

Pe de altă parte, teoria economică spune că din inflaţie nu poţi ieşi decât prin recesiune. Astfel că, la un moment dat, cel mai probabil în 2025, după alegerile ce se vor ţine în multe ţări, să vedem o criză puternică, adica şomaj, închideri de firme şi creşteri spectaculoase de taxe, inclusiv în România”, a spus Adrian Negrescu.

Băncile din Europa

Neil Wilson, analist şef la Markets.com, este de părere că acest episod ar putea să fie paiul care a rupt spatele cămilei pentru bănci, după îngrijorările cu privire la majorarea dobânzilor şi situaţia fragilă în care se află economia americană.

De asemenea, acest episod a scos în evidenţă cât de vulnerabile sunt băncile, multe dintre ele fiind ţinute pe linia de plutire de fonduri publice după criza financiară globală din urmă cu un deceniu. Criza financiară globală şi consecinţele economice ale pandemiei au determinat băncile centrale şi guvernele să tipărească mii de miliarde de dolari pentru a susţine economiile dar până acum aceste lichidaţi nu au fost retrase de pe piaţă.

Prăbușirea SVB

Ministerul de Finanţe al Marii Britanii şi Banca Angliei lucrează împreună pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a băncii americane Silicon Valley Bank, care a fost închisă pe neaşteptate vineri, a anunţat sâmbătă ministerul, citat de Reuters.

Oficialii ambelor grupuri lucrează îndeaproape împreună, a declarat Ministerul de Finanţe, fiind discutate problemele cu care se confruntă companiile tehnologice britanice afectate de colaps.

”Guvernul recunoaşte că firmele din sectorul tehnologic nu au adesea fluxuri de numerar pozitive, pe măsură ce cresc, şi că se bazează pe numerar din depozite pentru a-şi acoperi costurile de zi cu zi”, se arată în comunicate.

Sistemul bancar al Marii Britanii rămâne puternic şi rezistent, a adăugat Ministerul de Finanţe, spunând că problemele care afectează Silicon Valley Bank au fost specifice acesteia şi nu au avut implicaţii pentru alte bănci care operează în Marea Britanie.

Banca britanică de compensare The Bank of London are în vedere o ofertă de salvare pentru filiala britanică a băncii americane, a informat Sky News sâmbătă.

Acest lucru a venit după ce Banca Angliei a declarat vineri că solicită o decizie judecătorească pentru a introduce SVB UK într-o procedură de insolvenţă, după ce autorităţile de reglementare din SUA au preluat compania-mamă SVB Financial Group.

În cadrul procedurilor de insolvenţă pentru băncile din Marea Britanie, unii deponenţi sunt eligibili pentru despăgubiri de până la 85.000 de lire sterline (102.000 USD) pentru depozitele pierdute sau 170.000 de lire sterline pentru conturile comune.

Departamentul pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie al Marii Britanii discută şi cu firmele de tehnologie afectate.

Şeful departamentului monetar şi pieţe al Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, a declarat că vor exista replici în sectorul tehnologic săptămâna viitoare.

”Vor fi în desfăşurare discuţii urgente cu privire la potenţialele preluări, iar autorităţile de reglementare sunt sub presiune pentru a negocia salvări pentru a evita căderile dăunătoare suplimentare”, a spus ea.

