Firmele din grupul de farmacii unde a fost acționar nepotul lui Ciolacu au intrat în insolvență în aceeași zi. Datoriile rămase sunt de 337 de milioane de lei

Autor: Mihai Diac
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 23:26
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Firmele din grupul de farmacii unde a fost acționar nepotul lui Ciolacu au intrat în insolvență în aceeași zi. Datoriile rămase sunt de 337 de milioane de lei
Medicamente - Foto: Pixabay

După ce Marcel Ciolacu a pierdut alegerile pentru Președinția României, la finalul anului 2024, precum și funcția de președinte al PSD, afacerile nepotului său și ale partenerilor acestuia, implicați într-o rețea de farmacii din România, au mers din ce în ce mai prost.

Tribunalul Buzău a admis pe 12 octombrie 2026 intrarea în insolvență a firmelor Marcos Provit SA, Nicomart Prim Team SRL și Evofarm Distribuție, anunță site-ul NewsCenter la data de 29 octombrie 2026. Datoriile lăsate de firmele din grupul Evofarm ajung la 337 milioane de lei.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, Mihai Cristian Ciolacu a cedat toate acțiunile pe care le deținea la Nicomart Prim Team către Marcos Provit SA, o altă societate din grupul de firme din jurul farmaciilor Evofarm. Prin Nicomart Prim Team, nepotul fostului premier Mihai Ciolacu era acționar în grupul de farmacii Evofarm.

Grupul era controlat de Mihai Cristian Ciolacu și partenerul său Marius Gabriel Neagu prin trei firme: Marcos Provit SA, Nicomart Prim Team SRL și Evofarm Distribuție. Toate aceste societăți comerciale sunt în insolvență de pe 12 octombrie.

Marcos Provit SA are în subordine 156 de farmacii sub brandul Evofarm și este controlată acum de foștii parteneri de afaceri ai nepotului lui Marcel Ciolacu.

După ce a ieșit definitiv Cristian Ciolacu din afacerile, lucrurile s-au înrăutățit pentru acest grup de firme. La 12 octombrie 2026, pe rolul Tribunalului Buzău au fost înregistrate trei dosare de insolvență, vizând societățile Nicomart Prim Team SRL, din care nepotul fostului premier tocmai se retrăsese, Marcos Provit SA, firma căreia Cristian Ciolacu îi cedase toate acțiunile, și Evofarm Distribuție SRL.

În dosarele de insolvență ale celor trei societăți figurează datorii cumulate care depășesc 337 de milioane de lei, conform documentelor. Cei mai mulți bani pe care îi are de recuperat este banca de stat, CEC Bank, cea care a oferit credite de milioane de euro.

Cele trei firme au obținut în perioada 2019-2024 contracte de credit din partea CEC Bank, de unde au obținut cel puțin 18 milioane de euro, punând drept garanție farmaciile de care dispuneau.

Cel de al doilea mare credit a fost aprobat în septembrie 2024 care se ridica la 7 milioane de euro.

CEC Bank nu a fost singura bancă de stat care a oferit credite acestui grup de firme. Pe listă se află și EximBank, de la care Marcos Provit a împrumut, numai în 2023, suma de 6,5 milioane de euro.

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