Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:36
Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă serios pentru Guvernul Bolojan. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre falimentul în care ar putea ajunge România dacă nu se reușește stoparea uriașului deficit bugetar.

El amintește în postarea sa că, atunci când o țară dă faliment, există doar 3 căi posibile pentru salvare: "hiperinflație, naționalizări sau reducere brutală de costuri ale statului".

Apoi, Caramitru explică de ce variantele 1 și 2 nu sunt posibile pentru România și spune că nu se poate ieși din faliment crescând taxele pentru că astfel gonești investitorii.

"Când o țară dă faliment - nu există decât 3 căi posibile.

- 1) hiperinflație (imprimi bani și reduci așa valoarea datoriilor în lei și a salariilor și pensiilor). Practic toată lumea sărăcește

- 2) naționalizări (sau directe sau prin taxe uriașe pe proprietăți și moșteniri)

- 3) reducere brutală de costuri ale statului (pensii, salarii, ajutoare de stat)

Problema la noi e că opțiunea 1 nu merge că avem împrumuturi în dolari și euro - dacă scade valoarea leului prea mult nu avem cum să le mai plătim (și full default e nebunesc).

Și atenție - Nici o țară în faliment nu a reușit să iasă din faliment crescând taxele pentru simplul motiv că după un prag nu mai încasezi, lumea nu mai plătește, se mută, își mută afacerile etc.

Deci rămâne să tăiem masiv costurile la stat. Dar cum nu se vrea cu costurile statului - viitorul e destul de clar. Opțiunea 2 - o să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot. La canal sau în canal deci…", a scris Caramitru pe rețeaua de socializare.

