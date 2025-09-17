Disperarea unui patron român care își închide afacerea după 5 ani: "Unde mă pot angaja?"

În România, mii de antreprenori trăiesc același vis: să construiască o afacere de la zero și să o vadă crescând. Dar, dincolo de poveștile de succes, există și realitatea mai puțin discutată – aceea a afacerilor care, după ani de muncă, sacrificii și speranțe, ajung să își închidă porțile.

Este și cazul unui antreprenor român care, după 5 ani de activitate, a decis să pună punct afacerii sale și să caute un nou drum profesional.

Întrebarea sa simplă, dar dureroasă – „Unde mă pot angaja?” – rezumă frământările multor patroni care, odată ajunși la final de drum antreprenorial, trebuie să se reinventeze.

"Unde mă pot angaja?"

"Mă tot gândesc de câteva săptămâni să scriu mesajul ăsta în acest grup, poate că sunt oameni care au trecut prin asta și mă pot sfătui. După 5 ani de business, se apropie momentul să închidem porțile afacerii noastre (business în servicii).

Știu unde am greșit, am încercat să revitalizez totul, dar din păcate greșelile din trecut se simt prea tare și vom fi nevoiți să închidem. Psihic sunt foarte ok acum, m-am împăcat cu gândul și sunt pregătit de noi încercări, doar că, momentan trebuie să mă pun pe picioare atât economic cât și mental (a fost un an greu).

În ultima perioadă am fost mai mult un solo-prenor, făceam mai tot ce trebuia făcut de unul singur pentru a putea aduce un plus de cash flow. Problema mea este următoarea: Unde mă pot angaja? Poate că sună ca și o întrebare stupidă, dar la momentul actual, capul meu e în toate direcțiile și nu știu pe unde să o mai iau. Iar pentru un nou business, nu sunt pregătit financiar și nici nu îmi doresc să sar direct în alt business, vreau să procesez tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani", a scris acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Ia-ți 2 luni de pauză, pune-ți gândurile în ordine"

Postarea sa a strâns zeci de comentarii cu mesaje de încurajare.

"Depinde de pregătire și cv. Loc se găsește, doar să te pui în valoare și să nu te indentifici cu eșecul afacerii. O să fie bine, îți zic din proprie experiență."

"Oriunde experiența și cunoștintele tale se întâlnesc cu nevoia de a avea în echipă pe cineva ca tine".

Unii și-au imaginat ce ar face dacă ar trece prin asta.

"După ăștia 5 ani nu doar ai închis un business, dar ai și câștigat experiență cât pentru 10 ani, ori mai mulți, probabil.

Eu m-aș angaja acolo unde, dacă în viitor m-aș gândi să merg iar pe antreprenoriat, aș acumula know-how, experiență și potențial networking.

Dacă jobul e și plătit decent sau bine, ar fi jackpot.

Dacă aș considera că deja știu ce o să fac și consider că știu cum să fac, dar îmi lipsește capitalul, aș alege jobul care e plătit bine și nu vine cu cheltuieli mari de-a lungul lunii. În Europa, șofer de camion, în construcții, loc unde se plătesc orele extra 1.5x."

"Mergi în afară, angajează-te în domeniu (în unele țări, experiența este de ajuns, nu ai nevoie de studii de specialitate) dar la final vei avea alta perspectivă asupra afacerii tale și vei căpăta suficientă experiență și bani pentru a reveni... Succes!"

"Chiar dacă nu va fi poate cel mai strălucit job, dar caută-ți în domeniul în care vrei să-ți faci următorul business. Dacă nu știi încă care e, ia-ți 2 luni de pauză, pune-ți gândurile în ordine, iar mai apoi du-te pe un post în acel domeniu. Apoi, cu experiența business-ului vechi și know-how-ul noului job, te așteptăm după un comeback fulminant să ne spui cum eșecul prin care ai trecut, te-a făcut mai puternic, mai bun, mai pregătit și mai de succes de cât ai fost vreodată."

"Ai putea să cauți fix în sectorul tău de activitate.

Însă, un mare însă, nu știu cum te vei acomoda pe o poziție de execuție.

Sfatul meu. Ia o pauză! Ieși din epuizarea mentală, vezi de-afară cum ai început și cum ai închis totul, apoi o iei din nou din loc cu forțe proaspete și totodată cu o altă EXPERIENȚĂ!

Experiența acumulată, nu cred că te va lăaă să dai greș.

Ps: resursele nu sunt inepuizabile, motiv pentru care, este nevoie de mult echilibru."

"Nu renunța!"

Alții au trecut la rândul lor prin asta.

"Am fost în aceeași situație la începutul anului. Am preferat să restrâng bussinesul până îmi revin. În 3 ani am învățat multe și știu că data viitoare va fi mai bine având experiență din spate. Eu nu o văd că pe un eșec, ci ca pe un avânt."

"Am trecut prin asta, probabil la o scală de 10 ori mai grea. N-am renunțat, am identificat nișe și piețe noi. Eu am idei puține, dar fixe."

"Prin 2020 am trecut prin așa ceva. Am redus angajații la 50%, am redus cheltuielile la 50%, am făcut un credit și am muncit eu 6 luni zi și noapte. În 2021 am început bine, și de atunci, anual, am o creștere de 25 - 35 %! Succes!

Sfatul meu: #NU_RENUNȚA!"

"Dacă aș fi în situația ta, aș analiza foarte bine acest punct că o invitație de restart.

Ce mă inspiră să fac? Zona tehnică sau cea antreprenorială?

Spuneai că ai activat în servicii… ai putea încerca să găsești o companie serioasă din domeniul tău și cu perspectivă, să te alături lor din rolul de “intraprenor”. Să începi dintr-o poziție de team leader, să duci în practică experiența pe care ai acumulat-o și să crești pas cu pas.

Faptul că ai ajuns în acest punct, reprezintă anumite lipsuri din zona de management și financiară, dar într-o companie mai mare, ai putea să excelezi în operațional fără să duci “pe umeri” toate aceste roluri și departamente care nu te inspiră și care poate nici nu știi cum să le faci.

Este doar o perspectivă, mult succes îți doresc!"

