Meciul socio-economic din România pune mari probleme afaceriștilor. Micii antreprenori cad pe capete, iar cei care speră la statutul de întreprinzător se întreabă de mai multe ori dacă deschiderea unei afaceri e ceea ce au nevoie, cu adevărat.

Cele mai recente date comunicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), pentru primele cinci luni din 2024, arată foarte rău, în creștere cu 31,28% față de aceeași perioadă din 2023. Astfel, în anul curent au tras obloanele 9.057 de firme, notează Agerpres.

Atenție, raportul vizează firmele cu activitatea suspendată, nu închisă. Însă, realitatea este că de la suspendare până la faliment, nu e cale lungă.

Din ce în ce mai multe firme cu activitatea suspendată, în România

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.078 (număr în creştere cu 24,48% faţă de ianuarie-mai 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 541 firme suspendate (în creştere cu 13,89%), Braşov – 412 (plus 32,48%), Iaşi – 401 (plus 46,89%), Bihor – 389 (plus 64,14%), Timiş – 356 (plus 38,52%) şi Sibiu – 334 (plus 63,73%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Gorj – 59 (în creştere cu 7,27% faţă de primele cinci luni din 2023), Ialomiţa – 62 (plus 8,77%), Covasna – 67 (plus 34%) şi Teleorman – 70 (minus 4,11%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 113,39%), Tulcea (plus 73,91%) şi Bihor (plus 64,14%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Călăraşi (minus 5,32%), Teleorman (minus 4,11%) şi Vaslui (minus 1,77%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.087 (plus 20,99%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 895 suspendări (plus 27,49%) şi construcţii – 842 suspendări (plus 64,13%).

În mai 2024, au avut loc 1.463 suspendări de firme, numărul cel mai mare fiind consemnat în Bucureşti (151) şi judeţele Cluj (114), Bihor (76), Iaşi (69) şi Braşov (63).

