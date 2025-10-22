Un tânăr din România s-a dat drept ofițer SRI și a recrutat foști combatanți din teatre de operațiuni cărora le-a fabricat legitimații și le-a încredințat "misiuni secrete"

Un tânăr din Arad, care s-a dat drept ofițer SRI și a creat o structură fictivă de culegere de informații și transporturi clasificate, va fi audiat de DIICOT Alba Iulia. Isfan Teodor Manuel, în vârstă de 26 de ani, este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale, fals și desfășurarea ilegală a activităților specifice serviciilor de informații.

În perioada aprilie–iulie 2025, acesta ar fi recrutat foști combatanți și pasionați de arme de foc, organizând „misiuni secrete” în mai multe județe și folosind legitimații și echipamente false pentru a convinge participanții că fac parte dintr-o structură reală a SRI. Autoritățile au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție și aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT Alba Iulia.

Cum acționa falsul ofițer

În data de 22 octombrie 2025, trupele speciale de la BCCO Alba Iulia împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Teste pentru cei care urmau să fie recrutați

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate, ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Acțiunea beneficiază de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

