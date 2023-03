Falsul procuror Eugen Holban – escrocul care a cerut sute de mii de euro de la Ioan Niculae și Anton Marin pentru a-i scăpa de dosare – află pe data de 12 aprilie decizia pe fond în dosarul în care este trimis în judecată pentru trafic de influență. La ultimul termen de judecată de miercuri, 29 martie, Eugen Holban a declarat că-i pare „destul de rău” și i-a spus judecătorului că a avut o tentativă de sinucidere în perioada arestului preventiv.

La ultimele dezbateri pe fond, procurorii au cerut o pedeapsă cu executare pentru Eugen Holban, în timp ce avocatul lui a cerut achitarea, iar în subsidiar i-a solicitat judecătorului să se orienteze spre „pedeapsa minimă”.

Apărătorul lui Eugen Holban a susținut că nu sunt întrunite condițiile de tipicitate ale infracțiunii de trafic de influență, o teză pe care a prezentat-o și la termenul din 15 martie, atunci când formulat o cerere de schimbare a acestei încadrări cu cea de înşelăciune.

„Este o promisiune extrem de vagă, el nu spune în concret cum s-ar realiza. El nu spune că va interveni pe lângă un magistrat. Ipotetic vorbind, promisiunea ar putea însemna și că îl va angaja pe cel mai bun avocat. Este o speță la marginea naivității. Nu cred eu că o persoană cu o minimă pregătire ar fi convinsă atunci când vine cineva de pe stradă si spune că îi va rezolva problemele”, a arătat avocatul.

În ultimul cuvânt, Eugen Holban ori a avut emoții, ori nu s-a exprimat cum și-ar fi dorit, dar iată ce a ieșit:

„Domnule Președinte, Onorată instanță, îmi pare destul de rău că mă aflu în fața dumneavoastră. Am fost și arestat, a fost o perioadă grea din viața mea. Am cedat, la un moment dat nu am vrut să mai trăiesc…Îmi cer iertare și las la aprecierea dumneavoastră”, a declarat Eugen Holban în ultimul cuvânt.

După ce a spus la proces că regretă că s-a dat drept procuror, Eugen Holban a ieșit din Tribunalul București pe ușa din dos, a magistraților.

Eugen Holban a încercat să scape cu o pedeapsă mai mică

Fostul polițist care se dădea drept „procurorul Păun” pe lângă inculpaţii VIP și le cerea sute de mii de euro pentru a-i scăpa de dosare a încercat miercuri, 15 martie 2023, să-i convingă pe magistrați să-i schimbe încadrarea juridică din trafic de influență în înşelăciune, cu speranța că va primi o pedeapsă mai mică.

Cum traficul de influență se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar înșelăciunea (prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase) de la 1 la 5 ani, avocatul lui Eugen Holban a încercat să-l convingă pe judecătorul Dan Sterică Toma de la Tribunalul București să-i schimbe încadrarea juridică pe final de proces.

„În cazul acesta, subiectul pasiv (n.r. – victima) a fost indus în eroare sub două aspecte: că (n.r. – inculpatul) ar fi procuror și că ar avea influență asupra unor magistrați. Declinarea unei calități pe care nu o aveam ne scoate din sfera de tipicitate a traficului de influență și ne plasează mai degrabă în cea a înșelăciunii. În ipoteza în care (n.r. – Holban) se îmbrăca într-o robă de avocat și stătea în fața tribunalului cerând bani trecătorilor susținând că are influență – e trafic de influență sau înşelăciune? Același raționament se aplică și aici. E limpede că ne găsim în situația de înşelăciune!”, a conchis avocatul.

Judecătorul a respins „din scaun” cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de falsul procuror, miercuri, 15 martie, după ce s-a uitat pe depozițiile martorilor din dosar, așa că Eugen Holban va fi judecat în continuare pentru trafic de influență.

Cât le-a cerut falsul procuror unor inculpați VIP ca să îi scape de dosare

Gabriel Cazan, intermediarul lui Eugen Holban, a relatat la termenul din 22 iunie 2022 cum i-a propus lui Ioan Niculae ca „procurorul Eugen Păun” să-l scape de dosare contra sumei de 800.000 de euro.

„Mi-a spus inculpatul că va interacționa cu soția lui Ioan Niculae întrucât acesta din urmă era un tip vulcanic și era mai bine să nu cunoască personal situația respectivă. M-am întâlnit ulterior cu Holban, după aproximativ o săptămână, în București, iar acesta mi-a transmis că în schimbul respectivului ajutor dat lui Ioan Niculae acesta trebuia să remită suma de 800.000 de euro. Acesta a insistat să intermediez o întâlnire și cu Ioan Niculae, fapt care s-a și întâmplat: s-au întâlnit, dar nu cunosc ce au discutat. Mi-a relatat inculpatul Holban, dar nu știu dacă e adevărat. Holban i-ar fi spus că el face parte din structuri. A spus că a rămas ca domnul Niculae să îi dea un răspuns în termen scurt, lucru care nu s-a întâmplat. A două zi, Ioan Niculae a spus că nu vrea să meargă mai departe. Ulterior, la aproximativ o săptămână, Ioan Niculae mi-a cerut numărul de telefon al inculpatului. Mie mi-a fost frică să îl dau, că a zis că e din Servicii, că poate să facă rău. Bănuiesc că acesta a fost motivul pentru care Ioan Niculae mi-a dat de înțeles că trebuie să plec și am întrerupt colaborarea cu acesta”, a relatat Gabriel Cazan.

Pe data de 15 septembrie 2022, Marin Anton – un fost politician liberal condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare pentru o mită de 5 milioane de euro – a relatat cum a făcut denunț la DNA după ce i s-au cerut 600.000 de euro pentru a scăpa de acuzații.

„În octombrie 2020 doamna Gina Velican (n.r. - Virginia Velican) a venit la mine cu o propunerea unor domni de la SRI ca în schimbul unei sume de bani, respectiv 600.000 de euro, să fiu achitat în dosarul penal de pe rolul Tribunalului București. Arăt că Velican mi-a propus, inițial, dacă sunt de acord sa se întâlnească cu respectivele persoane și abia ulterior s-a făcut referire la bani, adică la cei 600.000 de euro în două tranșe: 300.000 care trebuiau plătiți foarte repede, a doua zi, iar restul de 300.000 la final, la achitarea de la CAB. (…) Propunerea mi s-a părut de la început o glumă proastă. Suma era exorbitantă. Trebuia să dau un răspuns și nu am fost de acord. Din prima voiam să fac denunț. Mi se părea ceva incredibil ca cineva să poată aranja un proces în România de astăzi”, a relatat Marin Anton.

