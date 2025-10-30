Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România

Regele Charles al III-lea a decis să-i anuleze fratelui său, Prințul Andrew, toate titlurile nobiliare și, în plus, să-l evacueze din reședința regală.

Anunțul în acest sens a fost transmis, în ziua de 30 octombrie 2025, de la Palatul Buckingham, informează agenția AP.

Palatul Buckingham a menționat că Andrew va fi cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, nu ca prinț (Mountbatten era numele de familie luat de Prințul Philip, iar Windsor este numele casei domnitoare, implicit numele de familie al Reginei Elisabeta a II-a) De asemenea, Andrew va fi obligat să se mute, din actuala sa reședință princiară, într-o „cazare privată”.

Această decizie a Casei Regale britanice intervine în urma dezvăluirilor despre relația dintre Andrew și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Presiunile asupra Palatului Buckingham de a-l exclude pe Prințul Andrew din Casa Regală au continuat după ce Andrew a renunțat la titlul de Duce de York la începutul acestei luni, din cauza prieteniei sale cu Epstein și a acuzațiilor formulate de una dintre victimele lui Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Însă Regele Charles a mers mai departe, retrăgându-i fratelui său și titlul de prinț pe care îl avea de la naștere, ca fiu al unui suveran, adică al Reginei Elisabeta a II-a.

„Aceste restricții sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzațiile împotriva sa”, a transmis Palatul Buckingham.

„Majestățile Lor doresc să precizeze că gândurile și compasiunea lor profundă au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, subliniază Palatul Buckingham.

În Marea Britanie a mai existat un singur caz de retragere a tuturor titlurilor de membru al Casei Regale. La acel moment, a fost vorba de un prinț, descendent al Regelui George al III-lea, care locuia în Germania și care a fost de partea Germaniei în Primul Război Mondial.

În conformitate cu Legea privind privarea de titluri din 1917, Prințului Ernest Augustus, Duce de Cumberland și Teviotdale, Prinț de Hanovra și al Regatului Unit, i-a fost retras titlul britanic pe motiv că fusese dușman al Regatului Unit în timpul Primului Război Mondial. Aceasta a fost prima și singura dată când un astfel de titlu a fost retras în acest mod.

Un caz similar s-a petrecut în România când Regele Carol al II-lea l-a lăsat fără titluri pe fratele său, prințul Nicolae, fost regent al României, ca urmare a căsătoriei acestuia cu Ioana Doletti. După excluderea din Casa Regală și exilul din România, prințul a fost cunoscut drept Nicolae Brana.

