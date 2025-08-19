Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă până la închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri

Marius Borg Høiby, fiul cel mare al prințesei Mette-Marit, moștenitoarea coroanei Norvegiei, a fost inculpat de procurori pentru 32 de infracțiuni, inclusiv 4 violuri. Acuzațiile anunțate oficial luni, 18 august, includ și violență împotriva fostelor partenere. Pe unele le-ar fi lipsit de libertate și le-ar fi filmat fără consimțământ, astfel că pentru toate acuzațiile riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Pe lângă cele patru violuri, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost acuzat de abuz în relații apropiate, acte de violență, încălcarea libertății și filmarea și înregistrarea video fără consimțământ, a explicat procurorul general Sturla Henriksbø în cadrul unei conferințe de presă.

„Pedeapsa maximă pentru infracțiunile menționate în rechizitoriu este închisoarea de până la zece ani. Acestea sunt fapte foarte grave, care pot lăsa cicatrici de durată și pot distruge vieți”, a subliniat procurorul.

Născut dintr-o relație anterioară căsătoriei mamei sale, Mette-Marit, cu prințul moștenitor Haakon, Marius Borg Høiby a fost arestat la 4 august 2024, fiind suspectat de agresarea prietenei sale.

Aceste evenimente au declanșat o serie de alte dezvăluiri și plângeri de violență sexistă și sexuală din partea mai multor victime și foste partenere ale lui Marius al Norvegiei.

„Faptul că Marius Borg Høiby este membru al familiei regale nu ar trebui, bineînțeles, să conducă la tratarea sa mai blândă sau mai severă decât dacă fapte similare ar fi fost comise de alte persoane”, a insistat procurorul.

Cele patru violuri pentru care Marius Borg Høiby a fost acuzat au avut loc în 2018, 2023 și 2024, ultimele după începerea anchetei poliției.

