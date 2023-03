Un bărbat născut în România și-a găsit părintii și frații biologici. Cum a dat de ei, la 34 de ani după ce a fost abandonat

În vârstă de 34 de ani, Adrian Hampu a reușit să-și găsească familia biologică din Sibiu după ce, la naștere, acesta a fost abandonat în spital din cauza lipsurilor cu care se confrunta familia.

Potrivit Oradesibiu, Adrian Hampu s-a născut în Sibiu, pe 12 iunie 1989. La un an și patru luni s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital, unde a fost abandonat din cauza lipsurilor familiei sale. A fost adoptat în SUA și a vrut să își întâlnească părinții biologici, așa că a postat un anunț pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României.

Cu ajutorul celor din comunitate, Adrian a reușit să își găsească frații. Anunțul care l-a reunit cu familia:

„Salutări din NEW YORK! Numele meu la naștere a fost ADRIAN HAMPU și m-am născut la data de 12 IULIE 1989 în SIBIU. Părinții mei se numeau EUGENIA și CRUCIAN HAMPU și aveau domiciliul în VUPAR jud. SIBIU. Mai știu de existența altor doi frați MARIUS și CRUCIAN HAMPU. Am aflat că atunci când aveam 16 luni am fost foarte bolnav motiv pentru care părinții mei m-au lăsat la spital din cauza condițiilor de trai precare. Am fost adoptat de la un orfelinat din Sibiu, știu asta de acum 20 de ani, având parte de o familie bună, iubitoare dar întotdeauna am fost curios și am vrut să știu cine mi-a dat viață. De aceea vă rog din suflet să îmi fiți alături și să DISTRIBUIȚI anunțul meu și orice informație aveți vă rog să lăsați un mesaj privat acestei pagini. Vă mulțumesc tuturor!”

