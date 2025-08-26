Cum a ajuns o familie din Australia să locuiască sub pământ. „Când închizi ușa, dispare tot”

Din cauza temperaturilor care ajung până la 55 de grade la umbră, sute de familii dintr-un oraș izolat din sudul Australiei au renunțat la casele tradiționale și locuiesc în case săpate în rocă.

Printre aceste persoane se află și Sabrina Troisi, o femeie originară din Germania, care a povestit despre viața într-un astfel de adăpost.

Troisi, care are 38 de ani și este originară din Stuttgart, Germania, locuiește alături de soțul ei și cei doi copii în Coober Pedy, un oraș unic, unde peste 60% din populație trăiește în case săpate sub pământ, potrivit Mirror.

„A intra în casa noastră este ca și cum ai intra într-un deal”, spune Sabrina, care lucrează ca manager de birou la muzeul local.

La ce preț se ridică locuința subterană

Casa familiei Troisi, care a fost evaluată la 277.000 de dolari, este săpată la 4 metri sub rocă. Are două livinguri, două băi, o piscină, dar și spa-uri interioare și exterioare. Biroul Sabrinei se află la circa 6 metri în interiorul dealului.

„Este mult mai ieftin să locuiești sub pământ decât la suprafață. Nu ai nevoie de aer condiționat sau încălzire, doar de lumină artificială”, mărturisește femeia.

Cel mai mare avantaj

Sabrina spune că cel mai mare avantaj este liniștea absolută.

„Nu există zgomot exterior. Când închizi ușa, dispare tot. Este complet întuneric, complet liniște, perfect pentru somn. Iubesc să dorm sub pământ”, adaugă ea.

Provocările vieții din subteran

Lipsa ferestrelor face ca familia să nu vadă vremea de afară, dar în Coober Pedy ploile sunt destul de rare, între 5 și 10 evenimente pe an.

Chiar și așa, viața sub pământ nu este complet lipsită de probleme.

„Dacă nu sigilezi regulat pereții, devine destul de prăfuit, pentru că ești practic în interiorul unui deal. Altfel, bucățele din tavan îți pot cădea în supă”, spune Sabrina.

Altă problemă ar putea fi costul ridicat al apei.

„Dacă ai o grădină, trebuie să plătești pentru apă, care e destul de scumpă. Mulți folosesc apa de la duș și spălat pentru a uda plantele”, afirmă femeia.

O soluție globală la încălzirea planetei

Orașul lor este destul de izolat, iar cel mai apropiat centru urban se află la peste 600 de kilometri. Totuși, Sabrina spune că oamenii de acolo sunt foarte uniți. Atunci când animalul ei de companie s-a îmbolnăvit, un vecin s-a oferit s-o ducă peste 650 de kilometri până la un veterinar.

„Este un oraș foarte primitor, unde toată lumea se ajută între ei”, povestește Sabrina.

Copiii Sabrinei s-au adaptat rapid la viața sub pământ, iar acum zgomotele sunt tot mai greu de suportat pentru ei.

„Când mergem în vacanță și stăm la hotel, observă orice zgomot, cocoși, avioane, orice. Sub pământ nu auzi nimic”, explică femeia.

Fiind întrebată dacă acest stil de viață ar putea fi o soluție globală la încălzirea planetei, femeia spune că „poate fi o soluție pentru încălzirea globală în alte părți ale lumii. Dar dacă nu ai materialele potrivite, ca aici, trebuie să construiești structuri. Nu cred că este viitorul, decât dacă găsesc o metodă eficientă de a o face.”

