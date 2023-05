Mărturia unei familii care a luptat 10 ani pentru a avea un copil prin fertilizare in vitro: „Am colindat toată lumea pentru a ne realiza acest vis”

Un timișorean și soția lui, care s-au luptat 10 ani pentru a avea un copil pentru fertilizare in vitro, a accesptat să își spună povestea. Bărbatul, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru Radio Timișoara că lupta nu a fost deloc ușoară.

„Se consumă mulți bani, să consumă mulți nervi, noi făcând multe fertilizări de-a lungul timpului. Probabil dezamăgirea pe care o ai după fiecare fertilizare sau inseminare, după două săptămâni după ce era procedura, când vedeam rezultatul acolo trebuiau să fie niște valori care se triplau o dată la două-trei zile, când vedeai că sunt tot mici… atunci, hai, iar o luăm de la capăt, iar mergem în Ungaria. Unde n-am fost? An colindat toată lumea, ca să spun așa, pentru a ne realiza acest vis”, povestește Pavel (n.r. identitate fictivă).

Pavel a mărturisit că el și soția lui au străbătut toată Europa pentru a-și realiza visul și au reușit.

„Începi cu România, ești puțin dezamăgit. După aceea te duci în Ungaria unde oamenii chiar se ocupă de tine și chiar e super OK. Au fost prin Franța, Grecia, Cehia. Dar oamenii sunt foarte profesioniști oriunde te duci au foarte multă empatie, adică contează foarte mult să fii OK cu medicul care preia cazul. Cel mai mult am fost în Ungaria, știam drumul spre Szeged, adică nu mai aveam nevoie de GPS. Nu am reușit acolo, dar încă îl stimez pe doctorul acela foarte, foarte tare”, spune timișoreanul.

Pavel îi sfătuiește pe cei care trec printr-o experiență similară să nu renunțe.

“A fost greu și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al înțelegerii dintre noi și cu celelalte persoane, că nu prea spun persoanele de lângă tine, oricât de apropiate ar fi ele, După cinci, șase, șapte ani mai încearcă, mai încearcă. Ba din contră, spun renunță, las-o așa. Pot să le spun celor care intră în această poveste să se înarmeze cu multă răbdare și să meargă pe drumul lor. Dacă cred în ceva, sigur, sigur ăla-i drumul lor. Și va fi bine”, a mai declarat Pavel pentru Radio Timișoara.