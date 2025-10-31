Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO

O familie de influenceri din Australia se mută în Marea Britanie ca să evite interdicțiile pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani, ce vor intra în vigoare în țara loc din decembrie 2025.

Influencerii sunt cunoscuți sub numele de „Empire Family”. Cei patru membri sunt Beck și Bec Lea, fiul lor Prezley, de 17 ani, și fiica Charlotte, de 14 ani, toți activi pe rețelele sociale unde postează clipuri despre viața lor de zi cu zi, potrivit BBC.

În cadrul unei postări recente, familia a precizat că utilizează internetul „în scopuri pozitive”, și că mutarea în Regatul Unit îi va permite fiicei lor să continue să producă conținut.

Ce presupune noua lege

Noua lege din Australia este considerată o premieră la nivel mondial. Va obliga platforme precum Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, X și YouTube să ia „măsuri rezonabile” ca să împiedice utilizatorii sub 16 ani să-și creeze conturi.

Ads

Interdicția își propune să protejeze tinerii de efectele dăunătoare ale rețelelor sociale, iar companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD / 25,7 milioane GBP).

Momentan nu este clar cum va fi implementată interdicția, totuși, printre metodele luate în calcul se numără utilizarea documentelor oficiale de identitate, aprobarea părinților și tehnologia de recunoaștere facială, măsuri ce au stârnit îngrijorări legate de protecția datelor personale și acuratețea verificării vârstei.

Inițial YouTube fusese exceptat de la interdicție, dar guvernul a revenit asupra deciziei la începutul lui 2025. Tinerii sub 16 ani vor putea să vizioneze în continuare clipuri, dar nu vor mai avea voie să aibă conturi necesare pentru a încărca conținut sau a interacționa pe platformă.

Ads

Beck a explicat decizia lor de a se muta din Perth, vestul Australiei, la Londra.

„Înțelegem că măsura protejează tinerii de pericolele de pe internet, dar noi folosim internetul într-un mod pozitiv. Știm că există tineri care sunt afectați negativ de rețelele sociale, nu suntem naivi în privința asta”, a spus Beck în cadrul unei postări.

Ea și-a exprimat îngrijorarea că guvernul nu a explicat clar „cum va funcționa exact” noua lege.

„Ne mutăm cât timp Australia își dă seama cum să aplice această regulă, pentru că, din câte cred, vor exista multe probleme și neclarități la început”, a adăugat Beck.

Mutarea lor a fost destul de ușoară, pentru că toți membrii familiei au dublă cetățenie britanico-australiană, iar Charlotte face școală online, motiv pentru care pot locui oriunde.

Charlotte este cunoscută în mediul online sub numele de Charli. Ea are aproximativ jumătate de milion de abonați pe YouTube, 300.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 200.000 pe Instagram. Conturile ei sunt administrate de părinți.

Ads

Familia este prezentă mai mult pe YouTube. Canalul lui Prezley are 2,8 milioane de abonați, iar canalul familiei „Empire Family” are 1,8 milioane de abonați.

Ads

În videoclipurile lor regăsim tutoriale de machiaj, sesiuni de gaming și excursii în familie.

Ads