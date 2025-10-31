Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:59
301 citiri
Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO
Familia de influenceri Foto: Instagram/empire.family.official

O familie de influenceri din Australia se mută în Marea Britanie ca să evite interdicțiile pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani, ce vor intra în vigoare în țara loc din decembrie 2025.

Influencerii sunt cunoscuți sub numele de „Empire Family”. Cei patru membri sunt Beck și Bec Lea, fiul lor Prezley, de 17 ani, și fiica Charlotte, de 14 ani, toți activi pe rețelele sociale unde postează clipuri despre viața lor de zi cu zi, potrivit BBC.

În cadrul unei postări recente, familia a precizat că utilizează internetul „în scopuri pozitive”, și că mutarea în Regatul Unit îi va permite fiicei lor să continue să producă conținut.

Ce presupune noua lege

Noua lege din Australia este considerată o premieră la nivel mondial. Va obliga platforme precum Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, X și YouTube să ia „măsuri rezonabile” ca să împiedice utilizatorii sub 16 ani să-și creeze conturi.

Interdicția își propune să protejeze tinerii de efectele dăunătoare ale rețelelor sociale, iar companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD / 25,7 milioane GBP).

Momentan nu este clar cum va fi implementată interdicția, totuși, printre metodele luate în calcul se numără utilizarea documentelor oficiale de identitate, aprobarea părinților și tehnologia de recunoaștere facială, măsuri ce au stârnit îngrijorări legate de protecția datelor personale și acuratețea verificării vârstei.

Inițial YouTube fusese exceptat de la interdicție, dar guvernul a revenit asupra deciziei la începutul lui 2025. Tinerii sub 16 ani vor putea să vizioneze în continuare clipuri, dar nu vor mai avea voie să aibă conturi necesare pentru a încărca conținut sau a interacționa pe platformă.

Beck a explicat decizia lor de a se muta din Perth, vestul Australiei, la Londra.

„Înțelegem că măsura protejează tinerii de pericolele de pe internet, dar noi folosim internetul într-un mod pozitiv. Știm că există tineri care sunt afectați negativ de rețelele sociale, nu suntem naivi în privința asta”, a spus Beck în cadrul unei postări.

Ea și-a exprimat îngrijorarea că guvernul nu a explicat clar „cum va funcționa exact” noua lege.

„Ne mutăm cât timp Australia își dă seama cum să aplice această regulă, pentru că, din câte cred, vor exista multe probleme și neclarități la început”, a adăugat Beck.

Mutarea lor a fost destul de ușoară, pentru că toți membrii familiei au dublă cetățenie britanico-australiană, iar Charlotte face școală online, motiv pentru care pot locui oriunde.

Charlotte este cunoscută în mediul online sub numele de Charli. Ea are aproximativ jumătate de milion de abonați pe YouTube, 300.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 200.000 pe Instagram. Conturile ei sunt administrate de părinți.

Familia este prezentă mai mult pe YouTube. Canalul lui Prezley are 2,8 milioane de abonați, iar canalul familiei „Empire Family” are 1,8 milioane de abonați.

În videoclipurile lor regăsim tutoriale de machiaj, sesiuni de gaming și excursii în familie.

Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
O femeie din Australia lansează un avertisment cu privire la pericolele ascunse ale razelor ultraviolete, după ce bebelușul ei a suferit arsuri de gradul 2 într-o zi ploioasă. Courtney...
Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România
Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România
Regele Charles al III-lea a decis să-i anuleze fratelui său, Prințul Andrew, toate titlurile nobiliare și, în plus, să-l evacueze din reședința regală. Anunțul în acest sens a fost...
#familie, #influenceri, #Australia, #mutare, #Marea Britanie, #retele sociale copii, #interdictie, #YouTube, #tiktok , #Australia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac n-a stat pe ganduri si a facut marele anunt: "O termin pana vara viitoare!"
Digi24.ro
VIDEO. Momentul in care jandarmii il amendeaza cu 3,000 de lei pe organizatorul marsului de comemorare Colectiv
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pensionară ucisă cu sânge rece în Ilfov. I s-a dat un cocktail cu alcool, medicamente și săpun, apoi a fost sufocată
  2. Familia de influenceri care se mută în Marea Britanie din cauza unei interdicții pe rețelele sociale. „Noi folosim internetul într-un mod pozitiv” FOTO/VIDEO
  3. Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană
  4. Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia
  5. Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile
  6. Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid
  7. Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”
  8. Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
  9. Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
  10. Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia