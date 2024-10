Mărturisirile unei femei care are 6 copii. "Aș avea mai mulți dacă mi-aș putea permite. Casa noastră este plină de râsete și haos, dar îmi place asta"

În ultimii ani, s-au observat tendințe diverse legate de a avea copii și de numărul acestora. În multe țări dezvoltate, rata natalității a scăzut, iar familiile tind să aibă mai puțini copii, adesea din cauza costurilor ridicate ale vieții, prioritizării carierei sau dorinței de stabilitate financiară înainte de a deveni părinți.

De asemenea, multe cupluri aleg să devină părinți la o vârstă mai înaintată, iar conceptul de "familie mică" devine din ce în ce mai comun. În contrast, în anumite regiuni și comunități, valorile tradiționale încă susțin familiile numeroase.

La cealaltă extremă, o femeie care are 6 copii și-a relatat povestea într-un articol publicat de Business Insider.

"Eram acolo, cu un bebeluș de 8 zile, abia dus, epuizat de lipsa de somn, navigând într-o lume complet nouă pentru mine, în care eram responsabilă pentru menținerea în viață a acestui bebeluș micuț, când mama s-a uitat la mine și m-a întrebat în glumă: "Ești pregătită pentru încă unul?"

Așteptându-se ca eu să râd și să spun nu, a fost total luată prin surprindere când m-am uitat la ea și i-am răspuns: "Aș avea 10 dacă mi-aș permite"."

"Întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă"

"Din momentul în care am împlinit 5 ani, singurul lucru pe care știam că vreau să devin când voi crește mare era să fiu mamă și întotdeauna mi-am dorit o familie mare. Când l-am cunoscut pe soțul meu și am început să vorbim despre viitorul nostru, amândoi am vrut să avem cât mai mulți copii. Acum avem șase.

Într-o perioadă în care a avea o familie numeroasă nu mai este popular, scoaterea copiilor mei în public pare să fie un adevărat spectacol pentru oamenii pe care îi întâlnim. Îmi place să am o familie numeroasă, mai ales că am crescut cu un singur frate.

Ieșirea în public - de fiecare dată, fără greș - înseamnă că cineva face un comentariu nepoliticos despre mărimea familiei mele. Uneori, este vorba de un comentariu pasiv-agresiv ("Wow, ești curajoasă" sau "Doamne, ai mâinile ocupate"), iar alteori este pur și simplu agresiv ("De ce ai vrea să ai atâția copii?" sau "Chiar sunt toți ai tăi?")."

"Mi se pare foarte ușor să am o familie numeroasă"

"Eu și soțul meu lucrăm în servicii publice. Nu suntem plini de bani, așa cum cred unii oameni că trebuie să fie cazul dacă vrem să creștem șase copii. Am decis că banii nu pot fi luați cu noi și că preferăm să ne bucurăm de experiența familiei noastre numeroase și pline.

Chiar mai surprinzător pentru majoritatea oamenilor este faptul că nouă ni se pare ciudat de ușor să avem șase copii. Acest lucru se datorează parțial faptului că vârsta copiilor noștri este distanțată și parțial faptului că am învățat de timpuriu să jonglăm cu haosul. Trecerea de la unu la doi copii este dificilă, la trei ești depășit numeric, dar de la patru în sus, ai învățat ceea ce noi numim "strategia de grup" și planificarea și prioritizarea au devenit o artă.

Le spun adesea altor mame care mă întreabă cum reușesc să fac totul că o familie numeroasă este o lecție excelentă de echilibru.

Am învățat să prioritizez ceea ce contează cu adevărat și să nu mă stresez pentru lucrurile care nu contează. Întotdeauna vor exista rufe de spălat, jucării de pus deoparte și vase de spălat, dar timpul cât copiii mei sunt mici dispare rapid, așa că am învățat să fac ceea ce pot, maximizându-mi timpul petrecut cu ei cât mai mult posibil."

"Copiii mei se iubesc"

"Copiii noștri, în vârstă de 18, 11, 6, 4, aproape 2 ani și 4 luni, sunt cei mai buni prieteni. În multe nopți, îi veți găsi pe cei trei copii din mijloc alergând prin casă, jucându-se de-a v-ați ascunselea sub masa din sufragerie sau în spatele coșurilor din spălătorie. Sau îl veți găsi pe copilul nostru de 11 ani trimițându-i un mesaj celui de 18 ani, întrebându-l dacă pot ieși împreună după ce frații lor mai mici s-au culcat, pentru a vorbi, a se uita la televizor împreună și a se pune la curent cu viețile celorlalți.

Copiii noștri se bat și se ceartă? Categoric. Sunt la fel ca toți ceilalți copii. Dar, de asemenea, ei prețuiesc relațiile pe care le au unii cu alții datorită importanței pe care o acordăm familiei.

A avea o familie numeroasă nu înseamnă doar mai multă muncă, ci și mai mulți oameni care să împărtășească aventurile vieții. În cele din urmă, casa noastră este plină de râsete, "te iubesc" și, da, un pic de haos. Aruncați o privire pe ușa din față și probabil veți auzi chițăitul, râsetele și arena de wrestling improvizată în sufragerie cu mult înainte să o vedeți, dar a devenit ritmul vieții noastre și nu am vrea să fie altfel."

