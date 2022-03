Un pilot de luptă ucrainean supranumit „Fantoma Kievului” este prezentat ca o figură eroică, în timp ce Ucraina luptă pe viață și pe moarte împotriva trupelor ruse invadatoare.

Mai întâi, pilotul ucrainean a devenit faimos după ce ar fi scos din luptă șase avioane rusești la puține zile după ce președintele Vladimir Putin a ordonat o „operație militară specială”, joi dimineață, 24 februarie.

Pe 27 februarie, Serviciul Secret Ucrainean a relatat faptul că Fantoma a pus la pământ 10 avioane rusești.

Între timp, conform celor de la Nexta, Fantoma Kievului a doborât nu mai puțin de 14 avioane inamice.

Fantoma Kievului pilotează un Mig-29 și, dacă se confirmă că a doborât atâtea avioane inamice, va fi primul pilot din secolul 21 care va primi titlul de as al pilotajului.

⚡️The legendary Ghost of #Kyiv has already shot down 14 occupier planes. pic.twitter.com/vwfYwJUthB