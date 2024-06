Părinți care nu le-au permis copiilor să aibă telefoane mobile. "Prietenii mei uneori glumeau că trăiesc sub o piatră"

Utilizarea telefoanelor mobile din copilărie poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării cognitive și sociale a copiilor. Pe de o parte, acestea pot oferi acces la resurse educaționale și abilități tehnice esențiale, dar, pe de altă parte, utilizarea excesivă poate duce la probleme de atenție, tulburări de somn și dependență de tehnologie. De asemenea, expunerea precoce la rețelele sociale poate afecta sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor.

Aproape toți părinții sunt conștienți de aceste probleme, totuși nu se pot opune și le cumpără copiilor telefoane mobile de la vârste fragede.

Sunt foarte puțini cei care se luptă să amâne momentul până în anii de liceu.

Pentru un articol intitulat "Ultimul adolescent din clasa a noua care a primit un iPhone", publicația The Cut a vorbit cu mai mulți elevi ai căror părinți nu le-au permis să aibă un telefon decât mult după ce restul prietenilor lor au avut telefoane (până în clasa a zecea).

"Știu că am pierdut ocazia de a ieși cu prietenii"

Greta a știut întotdeauna că va trebui să facă față primului an de liceu fără telefon. Părinții ei și-au exprimat clar poziția încă de când era în școala primară, apoi s-au unit cu alte câteva familii din cartier pentru a rămâne fermi.

"Știu că am pierdut ocazia de a ieși cu prietenii pentru că pur și simplu nu am știut sau nu am putut să mă coordonez. Și au existat conversații la care nu am luat parte", spune Greta, care acum are 17 ani și își termină ultimul an de liceu în Richmond, Virginia.

Părinții ei au cedat, în cele din urmă, în vara dinaintea începerii clasei a zecea de către Greta. "De fapt, a fost o chestie uriașă, în primul an de liceu, când am reușit în sfârșit să fiu adăugată într-un un grup de fete făcut cu mulți ani înainte. Să fii adăugată la un chat de grup stabilit poate fi foarte greu." A te simți neștiutoare despre videoclipuri virale și meme-uri a fost, de asemenea, dezarmant. "Uneori mă prefăceam că știu, deși și asta poate fi jenant. Dar, sincer, de obicei, prietenii mei îmi explicau totul, apoi, uneori, glumeau că "trăiesc sub o piatră"."

Așteptarea este departe de a fi o alegere populară (peste 90 la sută dintre adolescenții americani au un telefon până la vârsta de 14 ani). În noua carte a psihologului social Jonathan Haidt, The Anxious Generation (Generația neliniștită), care face vâlvă, acesta sugerează ca vârsta de 16 ani să fie "noua normă" pentru introducerea social media și susține că amânarea utilizării smartphone-urilor până la liceu ar putea fi soluția la criza tot mai mare a sănătății mentale a adolescenților.

Greta a fost exclusă din viața cu telefonul cu mult înainte ca "Generația anxioasă" să devină un microfenomen. Dar experiența ei ar putea fi un studiu de caz direct din manualul lui Haidt.

"Cred că sunt mai bine adaptată"

Greta a spus că este fericită că a trecut prin gimnaziu și clasa a noua fără telefon, chiar dacă nu era ceea ce își dorea la momentul respectiv. "Mi-am dezvoltat abilitatea de a mă amuza singură, de a fi curioasă în legătură cu lumea reală și am avut timp în plus cu familia mea. Cred că sunt mai bine adaptată", spune ea.

Greta este adesea cea care răspunde cel mai lent la mesajele text din grupul ei de prieteni. Odată, și-a rătăcit telefonul la școală într-o vineri și nu a observat că lipsește decât luni. Sentimentele ei reci, calme, aproape de a accepta sau de a renunța la smartphone-uri, reflectă răspunsurile date de alți câțiva copii intervievați și care au fost nevoiți să aștepte.

Clare, mama Gretei, explică de ce a stabilit această limită: "Lipsa telefonului îi ajută pe copii să reducă dependența lor de satisfacția imediată. Nu poți să acționezi la fiecare impuls sau să obții răspunsuri rapide".

Patty, o altă mamă din Virginia, o spune astfel: "Cred că există o parte din copilărie - sentimentul de uimire - care dispare atunci când sunt introduse smartphone-urile. Am vrut să îi ofer copilului meu mai mult din asta, fără povara grea a comparațiilor".

Sora mai mică a Gretei, Molly, are 15 ani, este în clasa a noua și nu are un smartphone. "Cel mai greu lucru în ultima vreme tinde să fie dacă un băiat vrea să mă invite în oraș. Recent, am avut prieteni care mi-au spus că un băiat nu mă va invita în oraș dacă nu am un telefon sau un Snapchat, pentru că pur și simplu nu este modul în care ei comunică. Asta mă cam deranjează", spune ea, apoi face o pauză. "Dar, din nou, dacă face un efort suplimentar pentru a vorbi cu mine în persoană, asta îmi doresc."

Când prietenii ei urmăresc videoclipuri, uneori Molly se uită alături de ei peste un umăr. "Atunci văd toate lucrurile pe care le pierd, dar cred că, pentru că nu le am, nu mă simt dependentă de ele sau ceva de genul ăsta. Doar după ce ai ceva, simți că nu mai poți trăi fără."

Nu s-au luptat prea mult cu părinții lor pentru telefoane

Molly și Greta nu s-au luptat prea mult cu părinții lor pentru telefoane, deoarece au știut întotdeauna că nu există nicio speranță. Dar alți adolescenți au descris lupte constante și campanii necruțătoare care au durat ani de zile și care au implicat instrumentul de convingere preferat al adolescenților de astăzi: prezentarea powerpoint.

Sam, un tânăr de 15 ani din afara orașului Memphis, a realizat mai multe prezentări de diapozitive. "Am făcut chiar și "Motivul nr. 4" de ce ar trebui să-mi iau un telefon pe care mama să mă poată urmări foarte bine, dar tot nu a făcut nimic."

O altă nemulțumire pe care a prezentat-o: Profesorii le cer adesea elevilor să scaneze un cod QR pentru a accesa informațiile pe care le-au postat în clasă, iar el nu are întotdeauna noroc. "Alți copii mă ajutau, dar era o mare pacoste. Era o mare sursă de tensiune acasă."

Victoria, care are 15 ani și locuiește în East Lansing, Michigan, a făcut, de asemenea, câteva prezentări, inclusiv una axată exclusiv pe Snapchat.

Aceasta a subliniat modul în care aplicația o va ajuta să își construiască o comunitate, să își consolideze prieteniile și să își extindă rețeaua către mai mulți copii din clasa ei. "Eram destul de supărată că răspunsul era întotdeauna nu, dar cred că eram mai mult geloasă decât supărată pe părinții mei, ca să fiu sinceră. Copiii nu au fost de-a dreptul răi cu mine deloc, dar am simțit că au existat unele judecăți sau condescendență, poate", spune ea.

Victoria a început să le ceară părinților săi un telefon în clasa a cincea și a implorat "de un milion de ori", spune ea. În cele din urmă, dorința ei a fost îndeplinită cu câteva săptămâni înainte de începerea clasei a noua. Înainte de asta, faptul că nu avea unul era o sursă constantă de supărare socială.

"A fost nasol"

După terminarea școlii, colegii de clasă se împrăștiau pentru a se întâlni la Rite Aid sau la cafeneaua Biggby's din localitate, dar Victoria nu știa ce loc aleseseră și deseori ajungea să meargă singură acasă. "A fost nasol", spune ea. De asemenea, se simțea stânjenită atunci când colegii îi cereau numărul de telefon.

"Acum că am un telefon și am Snapchat, nici nu știu cum am reușit să păstrez unele dintre prieteniile mele apropiate de dinainte. Într-un fel, nu-mi vine să cred că nu am avut unul atât de mult timp".

Cu toate acestea, câteva momente mai târziu, Victoria revine. "Chestia e că", spune ea, "în general, nu a fost chiar atât de rău. Nu a fost groaznic, dar nici cel mai bine. Da, am urât-o, dar nu a fost atât de rea, dacă are sens?". Îmi spune că este mai puțin dependentă de telefonul ei decât prietenii ei care îl au de mai mult timp. Sora ei mai mică a implorat pentru un telefon, iar Victoria crede că ar trebui să mai aștepte. "Este benefic", spune ea, "Poți să devii dependent serios".

Băieții adolescenți care au fost intervievați au vorbit mai puțin despre planurile ratate și despre stângăcia socială și mai mult despre dorința de a avea acces la jocuri și la discursul care le înconjoară.

"Le foloseam telefoanele pentru a mă juca"

Nathan, în vârstă de 16 ani, care locuiește în apropiere de Sacramento, își folosea Apple Watch-ul pentru a-și face planuri până când și-a luat telefonul chiar înainte de clasa a noua. El a simțit că pierde cu adevărat ceva doar atunci când prietenii săi jucau pe telefoanele lor, înainte de școală, jocurile video multiplayer foarte captivante Clash Royal și Clash of Clans. Jocurile le cer jucătorilor să creeze strategii cu adversari din lumea reală și AI și să discute cu alți jucători în cadrul jocului. "Uneori, când ieșeam cu prietenii, le foloseam telefoanele pentru a mă juca", spune el.

Toți copiii cu care jurnaliștii publicației au vorbit - cei cu telefoane care le-au primit târziu, cei care încă așteaptă - păreau să fi dezvoltat o mentalitate dublă. Tânjeau după telefoane și își invidiau prietenii care le aveau. În același timp, vedeau că colegii lor deveniseră dependenți și îi supravegheau cu dezinvoltură în stilul părinților și profesorilor exasperați.

"Ori de câte ori cineva se plictisește sau se simte inconfortabil, își scoate telefonul", spune Greta. "Dacă suntem cu toții în oraș și toată lumea este uneori la telefon, voi spune "Lasă telefonul" și voi primi gemete din partea prietenilor mei", adaugă sora ei, Molly.

Alyse locuiește în Astoria, Queens, și crede că este singura elevă de clasa a opta din școala ei care nu are telefon. Mama ei, Anna, este educatoare și spune că utilizarea telefoanelor de către elevi a îngreunat exponențial predarea și i-a "zombificat" pe copii, motiv pentru care a stabilit o limită puternică pentru Alyse.

"Nu este chiar atât de important", îmi spune Alyse când o întreb dacă o mai deranjează, apoi continuă să sune ca adulții anti-telefon din orbita ei. "Mi-am dat seama că unii dintre prietenii mei nu mai pot interacționa cu adevărat fără telefoanele lor, iar mie nu-mi place asta. Și faptul că nu am telefon îmi oferă mai mult timp pentru a face alte lucruri. Îmi place să citesc foarte mult". Ea îmi spune că copiii se furișează pe telefoane în timpul orei și continuă să le scoată chiar și după ce profesorii le atrag atenția asupra acestui comportament. "Asta arată cât de dependenți sunt."

Anul viitor, Alyse va face naveta cu metroul până la liceu și speră să aibă un fel de dispozitiv pentru comunicare și siguranță. "Cu toată nebunia din lume, m-aș simți mai bine", spune ea. Dar dorința de a obține un telefon din motive sociale - pe care obișnuia să o simtă urgent - a dispărut. "Am prieteni foarte buni și nu mă deranjează. Ei nu fac mare caz de asta".