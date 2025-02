Descoperire istorică în Egipt. A fost găsit încă un mormânt al unui faraon: "S-a dovedit a fi complet gol"

Egiptologii au făcut o descoperire remarcabilă: primul mormânt al unui faraon găsit după mai bine de un secol de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, potrivit BBC.

Este vorba despre locul de veci al regelui Tutmes al II-lea, considerat ultimul mormânt regal nedescoperit din dinastia a 18-a a Egiptului antic.

O echipă de arheologi britanici și egipteni a reușit să-l localizeze în zonele vestice ale necropolei tebane, în apropiere de Luxor. Până acum, cercetătorii credeau că toate camerele funerare ale faraonilor din această dinastie se aflau la o distanță de peste 2 km, mai aproape de Valea Regilor.

Echipa a găsit-o într-o zonă asociată cu locurile de odihnă ale femeilor regale, dar când au intrat în camera funerară au găsit-o decorată - semnul unui faraon.

„O parte din tavan era încă intactă: un tavan vopsit în albastru cu stele galbene pe el. Iar plafoanele vopsite în albastru cu stele galbene se găsesc doar în mormintele regilor”, a declarat directorul de teren al misiunii, Dr. Piers Litherland.

Acesta a declarat pentru programul Newshour al BBC că s-a simţit copleşit pe moment.

„Emoţia de a intra în aceste lucruri este doar una de nedumerire extraordinară, pentru că atunci când dai peste ceva ce nu te aştepţi să găseşti, este tulburător într-adevăr”, a spus el.

„Şi când am ieşit, soţia mea mă aştepta afară şi singurul lucru pe care l-am putut face a fost să izbucnesc în lacrimi”.

Dr. Litherland a declarat că descoperirea a rezolvat misterul locului în care se află mormintele regilor de la începutul dinastiei a 18-a.

Cercetătorii au găsit rămăşiţele mumificate ale lui Tutmes al II-lea în urmă cu două secole, dar locul original de înmormântare nu a fost niciodată localizat.

Tutmes al II-lea a fost un strămoş al lui Tutankhamon, a cărui domnie se crede că a fost între 1493 şi 1479 î.Hr. Mormântul lui Tutankhamon a fost găsit de arheologii britanici în 1922.

Tutmes al II-lea este cunoscut mai ales pentru că a fost soţul reginei Hatşepsut, considerată unul dintre cei mai mari faraoni ai Egiptului şi una dintre puţinele femei faraon care a domnit de drept.

Dr. Litherland a spus că „scara mare şi un coridor descendent foarte mare” ale mormântului sugerau grandoare.

„Ne-a luat foarte mult timp să trecem prin toate acestea”, a spus el, menţionând că a fost blocat de resturi de inundaţii, iar plafoanele s-au prăbuşit.

„Abia după ce ne-am târât printr-un pasaj de 10 m care avea un mic gol de 40 cm în partea de sus, am ajuns în camera mortuară”, a spus el.

Acolo au descoperit tavanul albastru şi decoraţiunile cu scene din Amduat, un text religios care era rezervat regilor. Acesta a fost un alt semn cheie că au găsit mormântul unui rege, a spus Dr. Litherland.

Ei s-au apucat să îndepărteze resturile, aşteptându-se să găsească dedesubt rămăşiţele zdrobite ale unei înmormântări.

Dar „mormântul s-a dovedit a fi complet gol”, a spus Dr. Litherland. „Nu pentru că a fost jefuit, ci pentru că a fost golit în mod deliberat”.

Ei au descoperit apoi că mormântul fusese inundat - „fusese construit sub o cascadă” - la doar câţiva ani după înmormântarea regelui, iar conţinutul fusese mutat într-o altă locaţie în antichitate.

Discovery of the tomb of Thutmose II (Feb. 2025)

This week, archaeologists unveiled a momentous discovery—the long-lost tomb of Thutmose II, believed to be the final undiscovered royal burial site of Egypt’s 18th Dynasty. This marks the first tomb of a pharaoh uncovered since… pic.twitter.com/0W4uOiQMzB