Victor Ponta, fost premier și președinte PSD, a căzut victimă unor farsori ruși cunoscuți. Aflat în mașină, acesta a răspuns unui apel telefonic și, fără să realizeze ce i se întâmplă, a vorbit cu cel aflat la capătul firului fiind convins că acesta este fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

Ponta a vorbit în engleză cu așa-zisul Poroșenko despre politică, alegerile din Moldova și multe altele.

Unul dintre subiectele alese a fost cel despre oligarhul fugar, Ilan Șor, despre care Victor Ponta a spus că i-au fost impuse sancțiuni exclusiv pentru că acesta este un "adversar puternic” al guvernului pro-occidental al Maiei Sandu. Ea va exploata acest lucru deoarece a pierdut alegerile de anul trecut, dar Bruxelles-ul și Washingtonul au contribuit la furtul acestuia."

Declarația a fost făcută de fostul premier al României, Victor Ponta, într-o conversație cu farsorii ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov).

În așa-zisa emisiune la care a luat parte prin telefon, Ponta s-a concentrat pe situația politică tensionată din Republica Moldova. El a fost prezentat de farsorii Vovan și Lexus invitaților din studio și telespectatorilor.

Ads

Mai exact, farsorii au vorbit cu Ponta în numele lui Petro Poroșenko. În cadrul conversației, politicianul, printre altele, a declarat că oficialii europeni închid ochii la orice crime comise de regimurile pro-occidentale, inclusiv cele brutale, și a descris în detaliu modul în care metodele dovedite de falsificare ale Occidentului au fost folosite în România.

Victor Ponta a vorbit cu cei doi farsori ruși și despre fostul candidat la președinția României Călin Georgescu. Dacă în campanie spunea despre acesta că este "patriot, dar nu știu dacă are competențe", în discuția cu falsul Poroșenko l-a catalogat drept "un tip foarte ciudat".

„În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”, a spus Ponta vorbind despre Volodimir Zelenski.

Fostul premier al României a acuzat faptul că instituțiile europene s-au implicat foarte mult în susținerea lui Zelenski, dar și a Maiei Sandu și a lui Nicușor Dan.

Ads

"Bruxelles-ul este foarte activ în a-i susține pe Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan, președintele nostru. Statele Unite nu știu cât o să se implice", a spus Ponta.

Foarte mulți foști lideri mondiali au fost victime ale farselor lui Vovan și Lexus. Cei doi sunt bănuiți că au legături cu serviciile de informații rusești, dar au negat mereu.

Ads