A început demolarea stadionului “Gheorghe Hagi”, chiar sub privirile Regelui: cum va arăta arena de vis pe care va evolua Farul Constanța

Demolarea stadionului “Gheorghe Hagi” din Constanţa a început, luni seară, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei publice locale, a ministrului Dezvoltării, Adrian Veştea, şi a conducerii clubului Farul Constanţa.

Primăria Constanţa a organizat, luni, de la ora 18.00, un eveniment pentru a marca începerea lucrărilor de demolare la stadionul “Gheorghe Hagi”.

“Evenimentul de astăzi nu este despre a demola vechiul stadion, cât despre a ne aduna pentru a construi împreună ceva ce va dăinui, ce va bucura şi va folosi generaţiilor viitoare”, a declarat primarul Constanţei, Vergil Chiţac, în discursul său.

El a anunţat că în locul acestui stadion va fi ridicată o arenă ultramodernă.

“Printr-un proiect al Guvernului României, în parteneriat cu Primăria Constanţa şi cu clubul Farul, începem construirea unui stadion ultramodern şi a unei baze sportive cum nu mai există în România. Tot un proiect asumat de la primul până la ultimul om stă la baza actualei campioane a României, Farul Constanţa, care s-a înălţat pe fundaţia construită cu multă muncă, pricepere şi pasiune de Gică Hagi şi pe scheletul istoric şi afectiv al brandului cel mai iubit de noi toţi constănţenii – Farul. Acum este momentul să facem echipă din nou şi să ne dăm mâna în jurul acestui uriaş proiect de infrastructură pe care şi l-a asumat Guvernul, prin Compania Naţională de Investiţii. Fac apel la toate instituţiile centrale, regionale şi locale pentru a reuni în jurul unui efort comun, în interesul constănţenilor de astăzi şi de mâine. Este de datoria noastră să ne mişcăm cu rapiditate, cu pricepere şi cu folos, să fim eficienţi, atenţi şi buni în ceea ce facem, astfel încât să creăm cadrul optim pentru ca lucrările să se desfăşoare ireproşabil”, a mai declarat primarul Constanţei.

La eveniment a fost prezent şi ministrul Dezvoltării, Adrian Veştea, care a vorbit la început despre vizita pe care a făcut-o în judeţul Constanţa.

“Am petrecut astăzi toată ziua în judeţul Constanţa, mergând de la un şantier la altul, evaluând stadiul fiecărui proiect în care ministerul pe care îl conduc este implicat prin finanţări masive care sperăm să ajute la dezvoltarea municipiului şi a judeţului, după ce vor fi finalizate. Însă în această seară nu vreau să vorbesc despre serviciul meu public, nici despre banii care vin înspre judeţul Constanţa pentru investiţiile în infrastructură sau în obiectivele emblematice ale judeţului”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

This is how the new stadium in Constanta will look like.

Estimated costs of 100 million euros.

Should be inaugurated in 2025. pic.twitter.com/bOmU83eAuA