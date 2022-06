Farul Constanța a vândut un fotbalist important în străinătate. "Acum este momentul să plec"

Clubul Farul Constanţa a anunţat, vineri, că a ajuns la un acord cu ŢSKA Sofia cu privire la transferul lui Bradley de Nooijer la gruparea bulgară.

“Sunt aici de mult timp, mă simt ca acasă. Uneori vine momentul să pleci şi acum este momentul ca eu să plec. Am învăţat multe aici de la Mister, am colegi, mi-am făcut prieteni, a fost o perioadă bună în cariera mea. Am progresat mult. Îi sunt recunoscător acestui club”, a declarat De Nooijer.

De Nooijer a jucat pentru Farul în 148 de meciurim, a marcat un gol şi a reuşit 14 assisturi.

