Budescu, după debutul cu gol la Farul: "O să mai slăbesc puţin ca să se bucure şi cei de la televizor

Fotbalistul formaţiei Farul, Constantin Budescu, a declarat joi seară, după meciul cu Flora Tallinn, scor 3-0, că returul nu va fi “liniştitor”, adversara fiind o echipă periculoasă.

”Mă simt foarte bine după cum aţi văzut. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, chiar dacă a fost 0-0 la pauză. Ne-am creat foarte multe ocazii în a doua repriză, am ratat foarte mult, dar pe final este bine că am marcat şi că am câştigat cu 3-0, eu zic că meritat. Ne-am înţeles mereu bine (n.r. cu Denis Alibec), mă bucur că şi în seara asta ne-a ieşit. Sper să o face şi în continuare. Sunt aproape de 100%, mă simt foarte bine cât şi fizic, o să mai slăbesc puţin ca să se bucure şi cei de la televizor. Îmi doresc să ne calificăm în Conference League şi în play-off. Cei de la Flora Tallinn sunt o echipă foarte bună, ne-au pus ceva probleme, au avut şi ei câteva ocazii. Este bine pentru noi că nu am primit gol şi am câştigat la o diferenţă mai mare de scor. Nu o să fie liniştitor returul, este o echipă periculoasă”, a spus Budescu, potrivit Digi Sport.

Echipa Farul Constanţa a învins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia estonă Flora Tallinn, în meciul tur din turul trei preliminar al Conference League".